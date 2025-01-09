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Уикенд

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Таривердиев при свечах, молодые гении на Pianissimo, дизайнерский форум в «Рекорде», городские детали с Марцевым, BreakFest в лучших ресторанах: чем заняться в Нижнем с 10 по 12 января

Перед первым рабочим понедельником года полагается еще немного отдохнуть, отсюда ряд предложений: сначала идем слушать рождественские хиты в DKRT и на Шопена с Бетховеном в Пакгаузы, потом запасаемся креативном и наблюдательностью на дизайнерском форуме и экскурсии с Антоном Марцевым, а уж после исследуем образцовые завтраки в городе и гадаем в «Заповедных». На выставки в «Рекорд» и Манеж тоже очень надо! 

10 января

Новогодние гадания в «Заповедных кварталах»

10 января в 19:00 будем гадать как в прежние времена. Будет загадочно, атмосферно, но не без иронии, конечно. Организаторы обещают вечер полный тайн (в интерьерах конца XIX – начала XX веков), в котором найдется место для размышлений, интерпретаций и разговоров по душам.

12+

ул. Славянская, 4

Концерт в DKRT

А кто сказал, что новогоднее должно заканчиваться с январскими каникулами? В эту пятницу подпеваем любимым рождественским композициям в исполнении камерного Alta Musica Orchestra. Сцену старинного особняка украсят сотни свечей. Программа – «зе бест оф зе бест»: «Снег над Ленинградом», Let it snow Дина Мартина и не только. Подробности здесь. 

6+


ул. Большая Покровская, 18
  

Фестиваль Pianissimo в Пакгаузах

10 января в 19:00 на нижегородскую сцену выйдет швейцарский пианист Симон Бюрки. 24-летний музыкант начал играть уже в пять, в 15 переехал в Москву, перед этим дебютировав на российском конкурсе под патронажем Дениса Мацуева. Победил в более чем 20 конкурсах. Сейчас продолжает обучение в знаменитой Джульярдской школе в Нью-Йорке у Сергея Бабаяна. В Нижнем выступит с полонезом-фантазией Шопена, сонатой Листа, Рахманиновым и Скрябиным.

12+
 

ул. Стрелка, 21Ж
  

11 января

Дизайнерский форум в «Рекорде»

В эту субботу разбираемся в UX/UI-дизайне, то есть визуале и функционале, с которым взаимодействует пользователь на сайтах и в приложениях ежедневно. В программе мастер-классы и лекции от топовых московских и нижегородских экспертов (например, uxacademy, Beta, «ЗВУК» , HSE Art & Design School). Они расскажут про связь ИИ с уровнем счастья у сотрудников, наличие человеческого лица у диджитала и раскроют секреты больших заработков дизайнеров в IT (наконец-то!). Подробности здесь.

0+
 


ул. Пискунова, 11/7
  

Экскурсия с Антоном Марцевым

 

11 января в 12:00 будим своего внутреннего исследователя и ищем интересные городские детали вместе с краеведом Антоном Марцевым. Рассмотрим люк Бехли, марку Вернера, кирпич Котельникова и не только. Эти и другие исторические фрагменты теперь можно найти не только на улицах Нижнего, но и в мини-путеводителе от Антона и художницы Кати Гущиной. Подробнее здесь. 


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ул. Большая Покровская, 26
  

 

Фестиваль Pianissimo в Пакгаузах

11 января в 19:00 познакомимся с Филиппом Руденко – участником испанского фестиваля Peregrinos Musicales, учеником Андрея Писарева и Николая Луганского в Московской консерватории. 22-летний пианист везет нам сочинения Бетховена, Франка, Вагнера и Рахманинова (сразу семь этюдов!).

12+
 

ул. Стрелка, 21Ж
  

12 января

Чудеса в Манеже

Выставка НГХМ посвящена истории празднования Рождества, Нового года, Святок, Крещения и Масленицы в России. Главные экспонаты – крестьянская изба в натуральную величину (!), старинные елочные игрушки, модные аксессуары, книги, посуда для особых случаев, а еще детские и взрослые подарки из собрания «Царского села» и других музеев Санкт-Петербурга, Москвы и не только. А еще есть сюрприз от ЦТМ — иммерсивное представление «За звездой», которое является театральным продолжением экспозиции. В эти выходные пройдут два спектакля, а выставка продлится до 16 марта. 

6+
 

Кремль, 1А
  

BreakFest в лучших заведениях

Забываем про два рабочих дня и продлеваем каникулы поздним завтраком. Самое сложное – выбрать, где и чем столоваться. Главред мультимедиа «НН.Собака.ru» и гастрокритик Катерина Смирнова советует баловаться сырниками с морской капустой и сметаной с урбечом в «Кафе 38», потом забежать за трюфельным круассаном со сливочными грибами в «Амаретти Бистро» и завершить ярмарочным ананасом из печи с 2 видами каш в «Безухове». Весь список рекомендаций (с ценами и режимом работы!) ищите здесь. 

Мастер-класс в «Терминале А»

12 декабря в 14:00 будем делать зин – малотиражный самиздат. Все аутентично: работаем в технике 80-х годов вместе с графическим дизайнером и преподавателем ВШЭ Полиной Полевщиковой. Она расскажет об истории зинов, а после поможет каждому создать небольшой персональный экземпляр. Подробности здесь. 

12+

ул. Красная Слобода, 9 

Фото: Юлия Суслова, www.tallerambidiestro.com, пресс-служба Pianissimo, архив редакции

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