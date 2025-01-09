Перед первым рабочим понедельником года полагается еще немного отдохнуть, отсюда ряд предложений: сначала идем слушать рождественские хиты в DKRT и на Шопена с Бетховеном в Пакгаузы, потом запасаемся креативном и наблюдательностью на дизайнерском форуме и экскурсии с Антоном Марцевым, а уж после исследуем образцовые завтраки в городе и гадаем в «Заповедных». На выставки в «Рекорд» и Манеж тоже очень надо!