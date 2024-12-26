Говорят, под Новый год

Как вы празднуете Новый год? С семьей и друзьями? А может быть, в дороге или почти не отрываясь от работы? Мы все очень разные, и Новый год отмечаем по-разному. Хотя многим из нас в это волшебное время важны примерно одни и те же вещи, и это неплохо – это показывает, что мы все чем-то связаны. Встретиться с теми, кого давно не видел, посидеть за одним столом с семьей, обзавестись новогодним настроением, посмотрев любимый фильм, побыть вдали от городской суеты. Нам важно ощутить надежду и немного чуда.
Под Новый год «НН.Собака.ру» вместе с Центром театрального мастерства решили подготовить искренний и теплый материал, героями которого стали несколько культурных деятелей Нижнего. Их объединяет любовь к искусству и то, что в праздники они много отдают – делают настоящее новогоднее чудо для своей семьи, украшая дом и придумывая программу развлечений, создают спектакли и играют в них, устраивают праздничные события.
Мы поговорили с людьми искусства о том, как они празднуют Новый год, что непременно делают в каникулы и что значит праздничная пора для тех, кто создает новогоднее чудо для других. Сходили в гости и на прогулку, вспомнили личные истории о новогоднем чуде, окунулись в ностальгию по детству и собрали приличный список фильмов и музыки.
Наша первая героиня – директор по развитию студии «Тихая», коллекционер Наталья Коренченко, у нее в гостях зарядились уютом и пообщались с пушистыми жителями дома (которые львиную долю уюта и генерируют).
Об ожидании праздника и новогодней программе
С возрастом отношение к празднику меняется. С детьми снова начинаешь по-особенному ждать праздничного чуда, готовиться и радоваться. Для нас Новый год – это всегда семейный праздник.
Пока дети маленькие, вся программа формируется под них: либо это зимние забавы, баня, встречи с родственниками, либо океан, белый песок и многочасовые купания в бассейне.
Из важного: не набрать много кг лишнего веса!
Об украшении дома и коллекции елочных игрушек
Это очень настроенческая штука.
Например, два года назад, за три дня до Нового года, мы переезжали в эту квартиру, и празднование совпало с новосельем. Тогда ни елку нарядить, ни приготовить оливье мы не успели. Спасибо родственникам, они взяли это на себя, и 31 декабря мы все собрались за нашим большим столом.
В моей коллекции новогодних украшений, как, впрочем, и во всем, старые, проверенные временем игрушки, доставшиеся мне по наследству, соседствуют с уникальными елочными украшениями от художников и дизайнеров. Наша елка каждый Новый год не похожа на елку предыдущего года.
Люблю заниматься украшением дома сама. Не готова отдавать эту работу на аутсорсинг. Мандарины и традиционное северное рождественское печенье – козули – обязательные компоненты декабрьского рациона. Ну и сказки на ночь в это время тематические – про новогоднее волшебство.
Новогодняя история
Когда я жила в Москве и не была замужем, я всегда заранее планировала свои новогодние каникулы, но в 2015 году решила, что все будет так, как будет, и не стала покупать никакие билеты заранее.
После первого свидания перед самым Новым годом мой будущий муж позвал меня провести каникулы в Нижнем Новгороде. Так как планов у меня не было и я решила, что это знак, я поехала к нему и уже через полгода со всеми вещами переезжала в его квартиру.
Воспоминание из детства
Я выросла в маленьком городе Архангельской области. И нашей многолетней традицией новогодней ночи была поездка в лес. Большой компанией друзей родителей и их детей мы приезжали на предварительно расчищенную поляну, окруженную огромными елями, ближе к полуночи. Там, пока родители накрывали стол, мы устраивали себе игры, потом ждали Деда Мороза, угадывая, чей же папа скрывается за ватной бородой.
Блиц
Ваши любимые новогодние фильмы?
«Гринч», «Один дома» и «Курьер».
Любимые места для прогулок в каникулы?
Северный лес.
Новогодний стол невозможно представить без … ?
Тут по классике: оливье, селедка под шубой, мимоза, бутерброды с икрой и имбирный чай.
Идеальный новогодний подарок – это … ?
Тот, который попросил у Деда Мороза)
Даете ли себе новогодние обещания (New Year’s resolutions)?
Да, но очень боюсь их не выполнить)
Следующие герои – те, без кого сложно представить современную театральную сцену Нижнего. А теперь – еще и новогодние сказки и елки! Встречайте, основатель театра ЦТМ и актер Евгений Пыхтин и актриса Анна Сильчук!
О простых радостях и новогодних ритуалах
Новый год для нас обычно очень горячая пора, ведь мы стараемся порадовать наших зрителей интересными спектаклями, а это забирает много сил! Но когда все-таки 31 декабря выпадает на свободный день, то радуемся самым простым вещам: побродить по городу со стаканчиком глинтвейна, поразглядывать сверкающие витрины, а потом просто полежать под одеялом и, как водится, посмотреть «Гарри Поттера» или как всеми любимые герои едут в «Отпуск по обмену».
Тем не менее нам очень важно поздравить всех родных и друзей, пусть даже чем-то незначительным. Но подарок обязательно готовим каждому – ведь это знак внимания, как слова «ты мне важен», «я тебя люблю». Всегда получается неряшливо, но в этом есть свой шарм и красота несовершенства. Ведь сейчас, во времена всего идеально выверенного, причесанного, ценится старый добрый хенд-мейд.
Еще мы любим ездить в Москву на новогодние каникулы, нравится бродить по ГУМу и оценивать по пятибалльной шкале елки всех бутиков. Обязательно – хот-дог с глинтвейном на Красной площади. И прокатиться на коньках в Парке Горького.
О праздничном убранстве в доме
Наряжаем дом, как только выдастся свободная минутка.
Нам нравятся живые елки: они несут особенную атмосферу в дом, плюс это идеальный диффузор – хвойный аромат обеспечен надолго. А вообще в последнее время все больше привлекает моноелка с огоньками, без украшений – природа и так постаралась на славу, бантика на верхушке вполне достаточно.
Свет лучше всего создает атмосферу. Свечи, гирлянды, огоньки – ими заполняем каждый уголок в доме, это главный атрибут волшебства и новогоднего настроения.
О сказке «Тайна старого дома» и том, почему в ЦТМ решили сделать семейный спектакль
Анна:
Это семейная теплая история, домашняя. На спектакле зритель погружается в нее и включается в действие. Декорации выстроены так, что ты в прямом смысле попадаешь в таинственный дом, наполненный волшебными персонажами и сюжетами. Сам спектакль о том, что волшебство – рядом, в самых простых вещах, его нужно только разглядеть! Советуем сходить любому зрителю – как ребенку, так и взрослому. Из всех, кто смотрел этот спектакль, не знаем ни одного человека, кто бы остался равнодушным.
Евгений:
ЦТМ, помимо всего прочего, всегда был домом для меня, наших сотрудников и артистов. Мы сами его строили, своими руками. Это место, которое всегда держалось и держится на личном включении каждого человека. Все люди здесь работают «по любви», иначе просто не получается. И для меня было очень важно создать такую «семейную» историю, которая бы отражала одну из наших сторон. Еще мы чувствуем, как важно взращивать думающего, эмпатичного зрителя, поэтому решили привлечь новую для нас, совсем юную аудиторию.
Новогодняя история
Как-то раз Новый год мы отмечали в другой стране и совершенно не знали, где именно будем находиться в бой курантов. Мы перемещались по разным местам и в самый последний момент решили-таки испытать удачу и рвануть в место нашей мечты, где все было давно раскуплено. Поехали наугад, вдруг повезет? Время мы не рассчитали и в 23:55 просто туда бежали! Думали, конечно, что не успеем или нас не пустят – встретим Новый год в дороге или где-то в подворотне. Но чудом за минуту до полуночи нас пускают! Все обернулось на редкость удачным образом – уже в 00:01 мы смотрели самый красивый фейерверк в жизни под самый желанный бокал игристого!
Воспоминание из детства
В детском саду на новогоднем празднике к нам на елку пришел Дед Мороз. Я слушала его, и все в нем мне казалось таким знакомым: фигура, глаза и самое главное – голос. В какой-то момент я наконец поняла – это же папа! Странно, но у меня совершенно не было разочарования, наоборот, я испытывала необыкновенную гордость: мой папа – Дед Мороз!
Блиц
Анна:
Ваши любимые новогодние фильмы?
«Семьянин», «Рождественская история», «Привет семье».
Любимые места для прогулок в каникулы?
По Москве.
Новогодний стол невозможно представить без ... ?
Мамы.
Идеальный новогодний подарок – это … ?
Уделенное время.
Даете ли вы себе новогодние обещания и как к этому относитесь? (New Year’s resolutions)
Обещания даем, относимся халатно (смеется).
Евгений:
Ваши любимые новогодние фильмы?
«Реальная любовь», «Ирония судьбы», «Гарри Поттер».
Любимые места для прогулок в каникулы?
По тропам заснеженного леса в очень тихом месте.
Новогодний стол невозможно представить без ... ?
Без просмотра новогодних фильмов в кругу близких людей.
Идеальный новогодний подарок – это … ?
Когда получается случайно услышать пожелания человека и исполнить его маленькую мечту
Даете ли вы себе новогодние обещания и как к этому относитесь? (New Year’s resolutions)
Обещания даю на день рождения (смеется).
А в Новый год просто хочется почувствовать каплю волшебства.
Какой может быть праздник без музыки? Отправились в преобразившийся к Новому году виниловый магазин Wax.Only, чтобы запечатлеть его основателей и по совместительству больших меломанов — руководителя отдела коммуникаций компании dreamlaser Карину Назину и диджея, педагога Александра Назина.
О предновогодней суете
Новый год – это интересно! Но так как мы работаем в ивент-сфере, то предновогодняя пора у нас всегда очень активная. Настроение исключительно рабочее, но несмотря на это мы наслаждаемся предновогодней суетой. Обычно в это время мы заняты подготовкой к новогоднему виниловому маркету Wax.Only кажется, такое с нами происходило на протяжении трех лет.
О том, что важно сделать в Новый год
Первое, к чему мы стремимся, – это выехать на природу, погулять в лесу, а еще – увидеться с теми, с кем не успеваем повидаться в рабочие будни. Традиции мы еще не успели сформировать, но то, что точно остается неизменным, так это праздничные диджей-сеты во время новогодних выходных. Что есть, то есть (улыбаются).
Когда Новый год выпадает на переезд
В конце года у нас случился переезд в Нижний Новгород, мы долгое время жили в Дзержинске. В суматохе мы не успели преобразить наш новый дом, поэтому решили украсить наш магазин. И, кажется, это впервые, когда мы решили украсить вход Wax. Only снаружи – возможно, это и станет нашей новогодней традицией.
О создании новогодней атмосферы – музыка и свет
Уют всегда создает освещение, приглушенное и теплое. Нам нравятся гирлянды с плавным затуханием, но часто для уюта мы включаем пурпурный свет и зажигаем свечи.
Новогоднюю музыку непросто выбрать! Хорошо должен подойти джаз, соул и какой-нибудь мистический эмбиент.
Эти пластинки могут вписаться в ваш новогодний вечер, но! – смотря в какой части празднования вы их включаете.
Sade – Diamond Life
Sven Wunder – Late Again
Boards of Canada – Music and the Right to Children
The Soul Surfers & Janko Nilovic – Maze of Sounds
Tosca – Suzuki
Новогодняя история
В 2022 году к нам приехали друзья из Москвы. Приехали они поездом, который прибыл в Нижний в 23:30. Мы встретили ребят и сразу поехали за новогодним настроением на Нижегородскую ярмарку, там для этого было все! Главное – там играла группа The Soul Surfers. Мы насладились атмосферой, музыкой и морозом, затем оперативно собрались и за пять минут до полуночи прибыли к друзьям, с которыми и встретили новый, 2022 год. Было классно!
Воспоминания из детства
Карина:
Я помню свой первый Новый год в садике: тогда мне перешили мамино выпускное платье, и я в нем чувствовала себя принцессой. Именно там я прочитала свой первый выученный стих, без запинок не обошлось.
И еще история: мы с подружкой писали записки Деду Морозу и выкидывали их на улицу. Мы тогда жили на севере, и по всем канонам Дедушка Мороз должен был найти наши хотелки! Спустя много лет наши мамы (ака Деды Морозы) рассказывали, как они ходили и искали эти записки в сугробах по пояс, чтобы порадовать нас подарками.
Саша:
Я всегда ждал Новый год, ведь это что-то волшебное и сказочное. И как каждый ребенок, я больше всего ждал подарок под елкой. Одним из запоминающихся подарков был настольный хоккей, удивительная игра, в которую мы играли с сестрой. К слову, хоккей как игра меня никогда не привлекал, но такая игрушка была очень даже желанной.
Блиц
Ваши любимые новогодние фильмы?
«Один дома», «Плохой Санта».
Мультфильмы «Падал прошлогодний снег», «Морозко».
Любимые места для прогулок в каникулы?
Глухой зимний лес, подальше от социума.
Новогодний стол невозможно представить без … ?
Безалкогольного шампанского.
Идеальный новогодний подарок – это … ?
Пластинки.
Даете себе новогодние обещания? Как относитесь к ним?
Карина: Даю, что-то делается, что-то переносится на следующий год.
Саша: Отношусь к ним положительно.
А вот и волшебный промокод на билеты на спектакль «Тайна старого дома» – TAYNA.
С наступающим!
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