Говорят, под Новый год

О предновогодней суете

Новый год – это интересно! Но так как мы работаем в ивент-сфере, то предновогодняя пора у нас всегда очень активная. Настроение исключительно рабочее, но несмотря на это мы наслаждаемся предновогодней суетой. Обычно в это время мы заняты подготовкой к новогоднему виниловому маркету Wax.Only кажется, такое с нами происходило на протяжении трех лет.

О том, что важно сделать в Новый год

Первое, к чему мы стремимся, – это выехать на природу, погулять в лесу, а еще – увидеться с теми, с кем не успеваем повидаться в рабочие будни. Традиции мы еще не успели сформировать, но то, что точно остается неизменным, так это праздничные диджей-сеты во время новогодних выходных. Что есть, то есть (улыбаются).

Когда Новый год выпадает на переезд

В конце года у нас случился переезд в Нижний Новгород, мы долгое время жили в Дзержинске. В суматохе мы не успели преобразить наш новый дом, поэтому решили украсить наш магазин. И, кажется, это впервые, когда мы решили украсить вход Wax. Only снаружи – возможно, это и станет нашей новогодней традицией.

О создании новогодней атмосферы – музыка и свет

Уют всегда создает освещение, приглушенное и теплое. Нам нравятся гирлянды с плавным затуханием, но часто для уюта мы включаем пурпурный свет и зажигаем свечи.

Новогоднюю музыку непросто выбрать! Хорошо должен подойти джаз, соул и какой-нибудь мистический эмбиент.

Эти пластинки могут вписаться в ваш новогодний вечер, но! – смотря в какой части празднования вы их включаете.

Sade – Diamond Life

Sven Wunder – Late Again

Boards of Canada – Music and the Right to Children

The Soul Surfers & Janko Nilovic – Maze of Sounds

Tosca – Suzuki

Новогодняя история

В 2022 году к нам приехали друзья из Москвы. Приехали они поездом, который прибыл в Нижний в 23:30. Мы встретили ребят и сразу поехали за новогодним настроением на Нижегородскую ярмарку, там для этого было все! Главное – там играла группа The Soul Surfers. Мы насладились атмосферой, музыкой и морозом, затем оперативно собрались и за пять минут до полуночи прибыли к друзьям, с которыми и встретили новый, 2022 год. Было классно!

Воспоминания из детства

Карина:

Я помню свой первый Новый год в садике: тогда мне перешили мамино выпускное платье, и я в нем чувствовала себя принцессой. Именно там я прочитала свой первый выученный стих, без запинок не обошлось.

И еще история: мы с подружкой писали записки Деду Морозу и выкидывали их на улицу. Мы тогда жили на севере, и по всем канонам Дедушка Мороз должен был найти наши хотелки! Спустя много лет наши мамы (ака Деды Морозы) рассказывали, как они ходили и искали эти записки в сугробах по пояс, чтобы порадовать нас подарками.

Саша:

Я всегда ждал Новый год, ведь это что-то волшебное и сказочное. И как каждый ребенок, я больше всего ждал подарок под елкой. Одним из запоминающихся подарков был настольный хоккей, удивительная игра, в которую мы играли с сестрой. К слову, хоккей как игра меня никогда не привлекал, но такая игрушка была очень даже желанной.