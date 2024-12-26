Говорят, под Новый год

О простых радостях и новогодних ритуалах

Новый год для нас обычно очень горячая пора, ведь мы стараемся порадовать наших зрителей интересными спектаклями, а это забирает много сил! Но когда все-таки 31 декабря выпадает на свободный день, то радуемся самым простым вещам: побродить по городу со стаканчиком глинтвейна, поразглядывать сверкающие витрины, а потом просто полежать под одеялом и, как водится, посмотреть «Гарри Поттера» или как всеми любимые герои едут в «Отпуск по обмену».

Тем не менее нам очень важно поздравить всех родных и друзей, пусть даже чем-то незначительным. Но подарок обязательно готовим каждому – ведь это знак внимания, как слова «ты мне важен», «я тебя люблю». Всегда получается неряшливо, но в этом есть свой шарм и красота несовершенства. Ведь сейчас, во времена всего идеально выверенного, причесанного, ценится старый добрый хенд-мейд.

Еще мы любим ездить в Москву на новогодние каникулы, нравится бродить по ГУМу и оценивать по пятибалльной шкале елки всех бутиков. Обязательно – хот-дог с глинтвейном на Красной площади. И прокатиться на коньках в Парке Горького.

О праздничном убранстве в доме

Наряжаем дом, как только выдастся свободная минутка.

Нам нравятся живые елки: они несут особенную атмосферу в дом, плюс это идеальный диффузор – хвойный аромат обеспечен надолго. А вообще в последнее время все больше привлекает моноелка с огоньками, без украшений – природа и так постаралась на славу, бантика на верхушке вполне достаточно.

Свет лучше всего создает атмосферу. Свечи, гирлянды, огоньки – ими заполняем каждый уголок в доме, это главный атрибут волшебства и новогоднего настроения.



О сказке «Тайна старого дома» и том, почему в ЦТМ решили сделать семейный спектакль

Анна:

Это семейная теплая история, домашняя. На спектакле зритель погружается в нее и включается в действие. Декорации выстроены так, что ты в прямом смысле попадаешь в таинственный дом, наполненный волшебными персонажами и сюжетами. Сам спектакль о том, что волшебство – рядом, в самых простых вещах, его нужно только разглядеть! Советуем сходить любому зрителю – как ребенку, так и взрослому. Из всех, кто смотрел этот спектакль, не знаем ни одного человека, кто бы остался равнодушным.

Евгений:

ЦТМ, помимо всего прочего, всегда был домом для меня, наших сотрудников и артистов. Мы сами его строили, своими руками. Это место, которое всегда держалось и держится на личном включении каждого человека. Все люди здесь работают «по любви», иначе просто не получается. И для меня было очень важно создать такую «семейную» историю, которая бы отражала одну из наших сторон. Еще мы чувствуем, как важно взращивать думающего, эмпатичного зрителя, поэтому решили привлечь новую для нас, совсем юную аудиторию.

Новогодняя история

Как-то раз Новый год мы отмечали в другой стране и совершенно не знали, где именно будем находиться в бой курантов. Мы перемещались по разным местам и в самый последний момент решили-таки испытать удачу и рвануть в место нашей мечты, где все было давно раскуплено. Поехали наугад, вдруг повезет? Время мы не рассчитали и в 23:55 просто туда бежали! Думали, конечно, что не успеем или нас не пустят – встретим Новый год в дороге или где-то в подворотне. Но чудом за минуту до полуночи нас пускают! Все обернулось на редкость удачным образом – уже в 00:01 мы смотрели самый красивый фейерверк в жизни под самый желанный бокал игристого!

Воспоминание из детства

В детском саду на новогоднем празднике к нам на елку пришел Дед Мороз. Я слушала его, и все в нем мне казалось таким знакомым: фигура, глаза и самое главное – голос. В какой-то момент я наконец поняла – это же папа! Странно, но у меня совершенно не было разочарования, наоборот, я испытывала необыкновенную гордость: мой папа – Дед Мороз!