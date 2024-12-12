Нон-фикшн ярмарка, люковедение в «Заповедных», Таривердиев в Пакгаузах, инклюзивная ботаника в РМФ: чем заняться в Нижнем с 13 по 15 декабря

Учимся смотреть под ноги и видеть там прекрасное с исследователем города Антоном Марцевым, устраиваем себе поэтическую разгрузку с Грузом, усваиваем правила залетающего и улетного контента от Called a Garment и закупаемся книжками на год вперед.
Лекция Антона Марцева в «Заповедных кварталов»
13 декабря в 19:00 Антон Марцев намерен поделиться удивительными открытиями в области люкографии. Будем рассматривать, можно сказать, музейные экспонаты, которые все это время находились у нас под ногами. А после сделаем оттиск на бумаге с одного из исторических люков (30-х гг) Трехсвятского квартала. Подробнее здесь
|ул. Славянская, 4
Творческий вечер резидента «Газгольдера» на стадионе «Нижний Новгород»
13 декабря в 19:00 стихи и ноты объединятся в живом выступлении поэта Олега Груза: зрителей ждут авторские декламации, любовная лирика и новые острые рифмы в сопровождении музыкальных ритмов. Организатором выступает комьюнити LTS — они уделяют особое внимание благотворительной части события: вырученные средства направят на покупку оборудования в компьютерный класс сельской школы.
18+
|ул. Бетанкура, 1А
Зимняя выставка в Русском музее фотографии
Целый месяц РМФ показывает зимний Горький. Музей достал из своих фондов несколько десятков эксклюзивных снимков (большинство впервые!) для выставки «Зимние игры». Тут и лыжные гонки, и новогодние гуляния, и прочие зимние радости. Масштабная коллекция (40-70-е годы!) составлена из работ классиков фотографии, Нисона Капелюша, Владимира Войтенко, Виктора Бородина, Владилена Изволенского, Олега Ярчевского. Подробнее здесь
0+
|ул. Пискунова, 9А
Лекция в Called a Garment
14 декабря в 15:00 авторы императорских коллабораций и гуру продакшена поделятся секретами создания «стреляющего» контента и оригинального стиля в продвижении. Креативный директор бренда Екатерина Булгакова расскажет не только о том, как делать бьющие в цель посты и видео, но также научит управлять креативной командой и раскроет функционал профессионального продюсера.
16+
|ул. Большая Покровская, 20Б
Концерт в Пакгаузах
15 декабря в 17:00 идем слушать шедевры Микаэла Таривердиева. Нижегородский русский народный оркестр им. Кузнецова и дирижера Бориса Схиртладзе исполнят «Снег над Ленинградом», «Песню о далекой Родине» и «Мгновения» из «Семнадцати мгновений весны», конечно.
12+
|Стрелка, 21Ж
Книжная ярмарка от издательства МИФ в Креативном пространстве на Покровке
14 и 15 декабря на необозримых развалах ищем бестселлеры издательства, например, книгу-путешествие по мотивам фильма «Интерстеллар» или жизненные и управленческие принципы одного из самых богатых людей в мире Рэя Далио. А еще в воскресенье пройдет лекторий – в 14:00 узнаем, зачем вообще экранизировать книги, в 16:00 исследуем нормы и аномалии современной русской речи. Подробности здесь
12+
|ул. Большая Покровская, 20Б
Инклюзивная выставка в Русском музее фотографии
Экспозиция «Botanical reference» адаптирована для незрячих и слабовидящих людей – она состоит из диптихов, тактильных макетов и колб с ароматам, благодаря которым можно «увидеть» цветочные работы фотохудожника Саши Дёмы. «Фотография давно стала важной частью визуальной культуры, а современные технологии и исследования позволяют совершать, на первый взгляд, невозможное и создавать связь между зрителем и художником, несмотря на особенности любой из сторон». Подробнее здесь.
0+
|ул. Пискунова, 9А
Фото: архив редакции
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