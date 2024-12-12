Нон-фикшн ярмарка, люковедение в «Заповедных», Таривердиев в Пакгаузах, инклюзивная ботаника в РМФ: чем заняться в Нижнем с 13 по 15 декабря

Лекция Антона Марцева в «Заповедных кварталов»



13 декабря в 19:00 Антон Марцев намерен поделиться удивительными открытиями в области люкографии. Будем рассматривать, можно сказать, музейные экспонаты, которые все это время находились у нас под ногами. А после сделаем оттиск на бумаге с одного из исторических люков (30-х гг) Трехсвятского квартала. Подробнее здесь

ул. Славянская, 4