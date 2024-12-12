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Уикенд

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Нон-фикшн ярмарка, люковедение в «Заповедных», Таривердиев в Пакгаузах, инклюзивная ботаника в РМФ: чем заняться в Нижнем с 13 по 15 декабря

Учимся смотреть под ноги и видеть там прекрасное с исследователем города Антоном Марцевым, устраиваем себе поэтическую разгрузку с Грузом, усваиваем правила залетающего и улетного контента от Called a Garment и закупаемся книжками на год вперед.

13.09|14.09|15.09

13 декабря

Лекция Антона Марцева в «Заповедных кварталов»

13 декабря в 19:00 Антон Марцев намерен поделиться удивительными открытиями в области люкографии. Будем рассматривать, можно сказать, музейные экспонаты, которые все это время находились у нас под ногами. А после сделаем оттиск на бумаге с одного из исторических люков (30-х гг) Трехсвятского квартала. Подробнее здесь 

ул. Славянская, 4
  

 

Творческий вечер резидента «Газгольдера» на стадионе «Нижний Новгород»

13 декабря в 19:00 стихи и ноты объединятся в живом выступлении поэта Олега Груза: зрителей ждут авторские декламации, любовная лирика и новые острые рифмы в сопровождении музыкальных ритмов. Организатором выступает комьюнити LTS — они уделяют особое внимание благотворительной части события: вырученные средства направят на покупку оборудования в компьютерный класс сельской школы. 

18+
 

ул. Бетанкура, 1А
  

14 декабря

Зимняя выставка в Русском музее фотографии

Целый месяц РМФ показывает зимний Горький. Музей достал из своих фондов несколько десятков эксклюзивных снимков (большинство впервые!) для выставки «Зимние игры». Тут и лыжные гонки, и новогодние гуляния, и прочие зимние радости. Масштабная коллекция (40-70-е годы!) составлена из работ классиков фотографии, Нисона Капелюша, Владимира Войтенко, Виктора Бородина, Владилена Изволенского, Олега Ярчевского. Подробнее здесь 

0+

ул. Пискунова, 9А 
  

 

Лекция в Called a Garment

14 декабря в 15:00 авторы императорских коллабораций и гуру продакшена поделятся секретами создания «стреляющего» контента и оригинального стиля в продвижении. Креативный директор бренда Екатерина Булгакова расскажет не только о том, как делать бьющие в цель посты и видео, но также научит управлять креативной командой и раскроет функционал профессионального продюсера.

16+

ул. Большая Покровская, 20Б
  

 

15 декабря

Концерт в Пакгаузах

15 декабря в 17:00 идем слушать шедевры Микаэла Таривердиева. Нижегородский русский народный оркестр им. Кузнецова и дирижера Бориса Схиртладзе исполнят «Снег над Ленинградом», «Песню о далекой Родине» и «Мгновения» из «Семнадцати мгновений весны», конечно.

12+

Стрелка, 21Ж
  

Книжная ярмарка от издательства МИФ в Креативном пространстве на Покровке

14 и 15 декабря на необозримых развалах ищем бестселлеры издательства, например, книгу-путешествие по мотивам фильма «Интерстеллар» или жизненные и управленческие принципы одного из самых богатых людей в мире Рэя Далио. А еще в воскресенье пройдет лекторий – в 14:00 узнаем, зачем вообще экранизировать книги, в 16:00 исследуем нормы и аномалии современной русской речи. Подробности здесь 

12+

ул. Большая Покровская, 20Б
  

 

Инклюзивная выставка в Русском музее фотографии

Экспозиция «Botanical reference» адаптирована для незрячих и слабовидящих людей – она состоит из диптихов, тактильных макетов и колб с ароматам, благодаря которым можно «увидеть» цветочные работы фотохудожника Саши Дёмы. «Фотография давно стала важной частью визуальной культуры, а современные технологии и исследования позволяют совершать, на первый взгляд, невозможное и создавать связь между зрителем и художником, несмотря на особенности любой из сторон». Подробнее здесь


0+

ул. Пискунова, 9А
  

 

Фото: архив редакции

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