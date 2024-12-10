Планы на декабрь: помогаем хвостатым бомжам, спасаем пастели от корейцев и ведем себя вызывающе в «Заповедных кварталах»

Погружаемся в собачью жизнь с зоопсихологом. Ищем следы Джеймса Джойса в «Рекорде». Вызываем духов Набокова и Гумилева вместе с Серобабиной. Заводим себе пингвина и спасаем Красоту от Времени. Путеводитель по лекториям и театральным постановкам до конца года.
Metamorphosis на родине
В «Рекорде» до 16 декабря какие-то метаморфозы. И все по вине художницы Полины Гундоровой. Ищем в нежных акриловых абстракциях цитаты Джеймса Джойса и прицениваемся к философским пастелям и коллажам. Гундорова становится модной прямо сейчас и ее картины охотно переезжают в частные коллекции в Сеул, Лондон и Нью-Йорк. Так что задача на декабрь – скупить все, чтобы хоть что-то осталось на родине художника.
«Рекорд», ул. Пискунова, 11/7
0+
Последний шанс в Terminal A
Последняя арт-медиация по выставке Яны Серобабиной «Каково это – видеть?» и последний шанс найти «спрятанные» работы и диптих из черновика и оригинала 14 декабря в 17:00. Тексты Набокова, Гумилева и Аронзона ждут, когда вы закроете главный культурный гештальт этого года в Красной Слободе.
Terminal A, ул. Красная Слобода, 9
Цена: 400 рублей
16+
Встал в угол и выучил кошачий язык
Мечтают ли собаки об электроовцах? Как будет по-кошачьи «Я тебя люблю»? Как оказать первую помощь хвостатому и бесхвостому? Как облегчить зимовку четвероногим бомжам? Как помочь юной волосатой матери поднять первенца и как подготовить вашего Шарика к появлению Бобика? Расскажут зоопсихологи проекта «Угол» на лектории «Культура животных». Находить общий язык можно каждую среду до 19 декабря в 19:00.
Ул. Большая Покровская, 20б
12+
Вход по регистрации.
В Заповедных кварталах «Не возбраняется!»
Ныряем в дореволюционный Новый год, выпиваем ратафию с Горьким и Шаляпиным, играем в преферанс и находим десять отличий трактира от кабака. 14 декабря в 14:30 в «Заповедных кварталах» экскурсия «Не возбраняется!».
Ул. Славянская, 4
Цена: 950 р.
18+
Борьба Времени и Красоты в Пакгаузах
Ну все, допрыгались! На сцену вышли Истина, Красота, Наслаждение, Время и Разочарование. Главная героиня оперы «Триумф Времени и Разочарования» Генделя в постановке Елизаветы Мороз – Красота, которой Время назойливо напоминает о себе то с экрана телевизора, то прямо с шахматной доски. Разочарование, разумеется, ходит с портретом Достоевского. А что творит Наслаждение, стыдно даже пересказать. Лучше один раз увидеть.
Стрелка, 21ж
Цена: от 1000 рублей
16+
Зимой Нижний «Звучит»
Пока вы надевали наушники, ваш город кто-то украл, а вместо него подсунул Нижний 18-ого, а то и 16-ого века. Не волнуйтесь, одного вас не бросят. С вами будут Федя Литвич, девушка с коромыслом, Иван Грозный и Николай I. Компания хорошая, самое то, чтобы погулять по заснеженному Кремлю и улицам.
Цена: 1300 р.
Записаться на прогулку можно здесь.
6+
На коньках на луну
Зимний сезон считается открытым, только когда на ногах отрастают коньки. Один из самых ровных катков вокруг голубой луны открылся в парке «Швейцария». Самое время натянуть дизайнерские «трикошки» и устроить покатушки с какао. Для тех, кто только-только начал покорять лед, есть помощники – держалки в виде пингвинов. Они ждут вас каждый день с 10:00 до 21:15 в будни и 23:00 по выходным с перерывом каждые два часа на чистку и заливку поля.
Парк «Швейцария»
Цена: в будние 250 р для взрослых и 100 р для детей, в выходные 400 р для взрослых и 150 р для детей.
0+
Текст: Катерина Смирнова, Виктория Шуршина
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