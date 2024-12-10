Планы на декабрь: помогаем хвостатым бомжам, спасаем пастели от корейцев и ведем себя вызывающе в «Заповедных кварталах»

Зимой Нижний «Звучит»

Пока вы надевали наушники, ваш город кто-то украл, а вместо него подсунул Нижний 18-ого, а то и 16-ого века. Не волнуйтесь, одного вас не бросят. С вами будут Федя Литвич, девушка с коромыслом, Иван Грозный и Николай I. Компания хорошая, самое то, чтобы погулять по заснеженному Кремлю и улицам.

Цена: 1300 р.

Записаться на прогулку можно здесь.

6+