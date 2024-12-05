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Егор Дружинин и Виталий Уливанов будут судить танцевальный баттл в Нижнем

В честь своего дня рождения 7 декабря ТРК «Фантастика» устраивает масштабный танцевальный фестиваль «ФАНТАСТИК ДЭНС ФЕСТ».

В программе – состязание между танцорами-любителями и профессионалами, оценивать выступления которых будут известные хореографы и судьи шоу «Танцы» на ТНТ Егор Дружинин и Виталий Уливанов. Для всех желающих они обещают провести бесплатные мастер-классы, ответить на вопросы и сделать совместные фото на память

Праздник начнется в 12.20 мастер-классом Егора Дружинина по театральному джазу и продолжится танцевальным чемпионатом до 17.00. Затем - получасовая встречая с мэтрами, после которой состоится мастер-класс Виталия Уливанова по hip-hop choreo. Завершится фестиваль танцевальными баттлами. Запись на участие в них уже закрыта, а вот попасть на мастер-классы можно, зарегистрировавшись до 6 декабря включительно.

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