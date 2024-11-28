Танго Вертинского, про скелетов в Арсенале, посудный своп, блаженный рейв: чем заняться в Нижнем с 29 ноября по 1 декабря

Есть предложение устроить пестрые проводы осени! Раздадим гламура на MTV-вечеринке в «Горячо» (быть в джинсах с заниженной талией и чтобы стразы — везде), посмотрим по-современному на Кандинского и Малевича благодаря Римме Газе, закупимся рукодельными кружевами и брошами в усадьбе Башкирова, а напоследок – танцы от заезжих рейверов под техно-панк, например. После ночи в Ressource можно не засыпать, а сразу идти за винтажем в «Штаб» и экспериментальной поэзией в соавторстве с ИИ в «Буфет».