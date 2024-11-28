Танго Вертинского, про скелетов в Арсенале, посудный своп, блаженный рейв: чем заняться в Нижнем с 29 ноября по 1 декабря

Есть предложение устроить пестрые проводы осени! Раздадим гламура на MTV-вечеринке в «Горячо» (быть в джинсах с заниженной талией и чтобы стразы — везде), посмотрим по-современному на Кандинского и Малевича благодаря Римме Газе, закупимся рукодельными кружевами и брошами в усадьбе Башкирова, а напоследок – танцы от заезжих рейверов под техно-панк, например. После ночи в Ressource можно не засыпать, а сразу идти за винтажем в «Штаб» и экспериментальной поэзией в соавторстве с ИИ в «Буфет».
29 ноября
Хэппи-бездэй вечеринка
29 ноября в 19:00 греем душу и тело на пятилетии гриль-палаццо «Горячо». Собчак и Тимати позапрошлых лет с цепями и низкой талией как референс, Бритни и Агилера в несгораемом плейлисте – настраиваемся на MTV-вайб нулевых. А что еще? Конечно, подарки, само собой, угощения от именинников.
18+
|ул. Ошарская, 2/1
Лекция в Арсенале
29 ноября в 19:00 слушаем культуролога, музейного педагога и гостя нашего подкаста «По-собачьи» (смотреть здесь) Римму Газе. Разберемся вместе в актуальных проблемах совриска на примере амстердамского музея Стеделейкмюсеум. Уйдем со знанием, что такое открытое хранение экспонатов, чем в музее заняты скелеты и не только.
18+
Кремль, 6 (левое крыло, 1 этаж)
30 ноября
Ярмарка «Нужные люди» в Доме купца Башкирова
30 ноября в 11:00 закупаемся подарками (от свечей и ножей до меда и сыра) у нижегородских мастеров. Три зала с едой, хенд-мейдом и мастер-классами (по ватной игрушке, например!). А еще обещают лотерею!
12+
ул. Большая Печёрская, 56.
Спектакль театра ТЧК на сцене ЦТМ
30 ноября в 19:00 проведем вечер в компании великого Пьеро и «сказителя земли русской». Ради этой роли Константин Кибардин перенастроил свой баритон на тенор. Будет много историй из жизни короля городского романса и его музыки, конечно! Все подробности здесь.
18+
ул. Варварская, 32
Блаженный рейв в Ressource
29 ноября в 22:00 встречаем первый зимний сансет под драм-н-бейс вибрации в дуэте с европейской электроникой — это вечеринка от творческого объединения Blaash. Танцполосотрясающий лайнап из 11 (!) разномастных диск-жокеев, от DJ KRAS до STUDMIRE.
18+
|Нижневолжская наб. 19к1
1 декабря
Барахолка в «Штабе»
1 декабря с 14:00 включаем режим «ищейка-винтажница»: царица всякого раритета Маша Гончарова расчехляет архивы антикварного магазинчика «На картонке». Готовим авоськи под гравюры, букинистику и не только. А еще несите чашки, кружки – намечен посудный своп.
16+
ул. Почаинская, 17Ж
Творческий вечер в «Буфете»
1 декабря в 18:00 узнаем имена поэтических фрешменов Нижнего – на Ошарской пройдет экспериментальный дроп. Автор стихов Юлианна Кулугур в коллаборации с питерским музыкантом Андреем Калининым и искусственным интеллектом представят альбом «Ойкумена».
18+
ул. Ошарская, 14
Фото: соцсети ярмарки «Нужные люди», театра ТЧК, «Буфета» и «Вилладж пипл», Андрей Сидоров, архив редакции.
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