Сначала за наши вкусовые сосочки возьмутся 12 бриллиантовых рук российской гастрономии (вечер специалитетов!), потом отправимся изучать новейшие интерьерные тренды на крупнейшем ивенте дизайнеров и архитекторов, а еще ожидается много олдскульного диджеинга (Сompass Vrubell!). На полдник виниловый дэрэ и вся палитра фестивальных драм. Выходные: dоne.
15 ноября
Гала-ужин в «Красе»
15 ноября в 19:00 столуемся с русским размахом, устроенным топовым шефским секстетом под форум «Наше дело – ресторан. Отель». Кормить будут вольный художник Андрей Сулима, Сабина Мельничук («Кафе 38»), Илья Шекеряк («Краса»), Александр Голышев («Безухов»), Бисо Чеченов (московский FOX) и кондитер Дарья Барышникова. В меню главнейшие специалитеты: от рубанины из нижегородского сома до ржаной тарталетки из маринованных лисичек – всего шесть блюд с эносопровождением.
18+
|ул. Октябрьская, 9
Концерт в филармонии
15 ноября в 18:30 открываем для себя «Музыкальную летопись России». Вместе с академическим симфоническим оркестром, его главным дирижером Владимиром Понькиным и музыкальным критиком Артемом Варгафтиком вспомним несколько ключевых периодов истории нашей страны, отраженных в ярких музыкальных иллюстрациях Бородина, Римского-Корсакова, Прокофьева.
6+
|Кремль, корп. 2
Российские дни дизайна и архитектуры на Ярмарке
15 ноября — последний день ивента, особенно рекомендуем арт-зону, тут можно посмотреть работы Евгении Гольцевой (матры!), полотна Натальи Панковой, психоделический тай-дай Максимилиана Козлова, керамических комаров Ирины Бобыльковой, жизнерадостную живопись Сергея Ледкова и многое другое!
12+
|ул. Совнаркомовская, 12 (корпус 2)
Вечеринка в Milo
15 ноября в 22:00, как деды говорили, произойдет «аццкий отжиг» в стиле «Generation П» (возможно, даже веселее, чем у Пелевина). За пультом — легенда московского клуба «Птюч» Сompass Vrubell. Кратко о короле битов: преподаватель курса «Диджеинг» на факультете саунд-дизайна НИУ ВШЭ, создатель экспериментального Egofriend и, ставшего международной классикой, проекта DJ RX-5. На разогреве Kroog, Positive и Kardashin.
18+
|Зеленский съезд, 8
16 ноября
Танцевальный чемпионат Release
16 ноября в 12:00 следим за тем, кто кого перетанцует в сольных выступлениях, дуэтах и командных выходах. В жюри участники шоу «Танцы на ТНТ» – Александр Царев, Сергей Арискин, Юлия Горленкова, Сардана. Больше о проекте здесь.
0+
|ул. Академика Сахарова, 4
День рождения Wax.Only в MILO CLUB
16 ноября в 22:00 празднуем пятилетие нашего винилового парадайза. Услышим Диму Гормона (миксолог джаза, фанка, dnb и иже с ними), Сашу Назина (основатель магазина и учитель диджеинга и скрэтчинга) и Aman Po Kaifu (совладелец музыкальных лейблов JAZZVE и Tooflie Edits). Подробности для желающих присоединиться здесь.
18+
Зеленский съезд, 8
17 ноября
Виртуальная экскурсия в Русском музее фотографии
17 ноября разглядываем родные улочки с высоты птичьего полета, исследуем главные исторические места, изучаем эксклюзивную коллекцию снимков. На виртуальной экскурсии пролетим над Стрелкой, рассмотрим интерактивные 3D-модели и ожившие ретроснимки, познакомимся с уникальными фотосборниками «Старый Нижний», «Космос» и «Нижний девяностых». Все подробности тут.
6+
ул. Пискунова, 9
Фестиваль бразильского кино в «Рекорде»
17 ноября в 13:00 покажут драму «От отца к сыну»: «По завещанию Машадо его сын Жозе должен развеять прах в любимом месте покойного. Но как его найти, если они не общались почти двадцать лет…» А в 17:00 знакомимся с судьбой первого императора Бразилии Педро. Обещают исторический экшен.
18+
|ул. Алексеевская, 7
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