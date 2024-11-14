17 ноября в 13:00 покажут драму «От отца к сыну»: «По завещанию Машадо его сын Жозе должен развеять прах в любимом месте покойного. Но как его найти, если они не общались почти двадцать лет…» А в 17:00 знакомимся с судьбой первого императора Бразилии Педро. Обещают исторический экшен.

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