По Рождественской с критиком Смирновой, в «Юлу» задувать свечки, в Ressource на Errortic’у: чем заняться в Нижнем с 25 по 27 октября

Вот сюда точно нужно! 25 октября в 18:30 закатываем рукава и мастерим со знаменитым тату-мастером, мозаичных дел специалистом и современным художником Костей Кабановым. Для мозаики можно будет нарисовать свой эскиз или взять готовый за основу. Обещают, что у всех все получится. На фото то, как получается у самого Кости, ну, и сам Костя, конечно. Запись на мастер-класс происходит через личные сообщения художника.

16+

