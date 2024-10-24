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Уикенд

По Рождественской с критиком Смирновой, в «Юлу» задувать свечки, в Ressource на Errortic’у: чем заняться в Нижнем с 25 по 27 октября

Будет и гастротур с нашим главредом, и билет на самолет до Неаполя и праздничной пиццы, и мозаичное путешествие с Костей Кабановым, а еще «немеренно» эмоций от одного «современного менестреля» и хэллоуинские угощения впридачу, без всяких превращений в тыкву.

25 октября

Halloween в «Ребра Крафт»

25 октября в 20:00 расчехляем свои вампирские наряды – за лучший образ обещают тыкву подарков. А в перерывах между облачениями упражняемся в питие хмельного на бирпонге (обязательная регистрация!), тренируем смекалку на октябрьских интерактивах и радуем свои набравшие тонус в голосовании за номинантов ЧГЕ вкусовые сосочки страшно-прекрасными спешлами.

18+
 

ул. Октябрьская, 9
  

Лекция в креативном пространстве на Покровке

25 октября в 18:00 уимся основам 3D-моделирования на практике. Узнаем об ошибках и подводных камнях технологии печати, а также перспективах ее развития. Эту и другие лекции устраивает лаборатория и экспериментальный цех «Под другим углом» при поддержке [MISH] STUDIO. Подробнее здесь 

14+
 

ул.Большая Покровская, 20Б
  

Гастротур по Рождественской

25 октября в 17:00 буквально как топовые фуди исследуем самую питейную улицу города вместе с критиком и главредом мультимедиа «НН.Собака.ru» Катериной Смирновой. Программа гастро-оргазмическая – начнем с колбасок под пенное и лекцию от сомелье Светланы Строительевой. А после отправимся в «Кафе 38» за закусками от Сабины Мельничук с эноспоровождением и в компании разнообразных настоек.

18+

Мастер-класс по мозаике

Вот сюда точно нужно! 25 октября в 18:30 закатываем рукава и мастерим со знаменитым тату-мастером, мозаичных дел специалистом и современным художником Костей Кабановым. Для мозаики можно будет нарисовать свой эскиз или взять готовый за основу. Обещают, что у всех все получится. На фото то, как получается у самого Кости, ну, и сам Костя, конечно. Запись на мастер-класс происходит через личные сообщения художника

 16+
 

ул. Родионова, 193 (Гончарная студия KERAMZI)
  

26 октября

День рождение «Юлы»

26 октября с 12:00 восклицаем «Сhe delizioso!» на весь центр города во славу любимой пиццерии – ей семь лет! Сначала рисуем вместе с Яковым Хоревым, после лопаем спешлы от Жени Гут и пробуем разнообразные эноизыски от Евгения Литвака, а в 21:00 балуемся праздничным тортом. За хэппибездные виниловые такты и биты весь день отвечают диджеи Арсений Залетов, Максим Куппер и Digg.

18+
 

ул. Октябрьская, 9Б
  

Вечеринка в Ressource

26 октября в 23:00 Errortica устраивает сеанс танцополотрясения. Продюсер и диджей из Санкт-Петербурга везет нам этнические, ломаные и прямые ритмы, которые она играючи сводит в танцевальное аудио-путешествие, формируя свое уникальное звучание. В ее бэкграунде Boiler Room x Opium Vilnius, HÖR, STVOL.TV, DAVE Festival Dresden, Present Perfect Festival и Signal Festival и другие сверхмощные площадки.  Также этим вечером за пультом управления от космического движа: KOCHA, SAENT, KAPLAN, THESSIA. Подробности здесь


18+

27 октября

Концерт в филармонии

27 октября в 13:00 настраиваем ноты души перед рабочей неделей вместе с органом великого нашего Иоганна Себастьяна. В программе восемь пьес для детей и «Нотные тетради Анны Магдалены Бах».  Все подробности здесь

0+

Кремль, 2

Лампабикт в Milo Concert Hall

27 октября в 19:00 исследуем пространство инди-фолк транса вместе с лампабиктом. Артем называет себя «современным менестрелем» и наполняет песни высокометафорическими и очень личными мотивами. Его хитовый «немеренно» вы не могли не слышать – приготовьтесь открывать сердца для томительных любовных переживаний, наш трубадур рассчитывает на вас.

16+

ул. Родионова, 4

Фото: архив редакции, соц.сети Лампабикта

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