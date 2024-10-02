Мумии в Пакгаузах, рейв в особняке XIX века, чувственный гипюр и дизайн-пати: чем заняться в Нижнем c 4 по 6 октября

4 октября в 23:00 рейвимся как в последний раз со столичными («СТВОЛ» и System 108) и местными техно-маэстро. Настраивайтесь на вдохновляющий микс хаусного эйсида, минимал-техно, транса и электро.

Лайнап мощнейший:

Arkadich – член объединения «СТВОЛ», который миксует мейнстримные и нишевые жанры, получая на выходе цельный и инновационный музыкальный сет;

Raw Takes – резидент System 108, что ломает ритмы и переосмыслят олдскульный саунд;

Vetv – участник нижегородского Creptonit Records c пробивным техно-звучанием;

Ktokto – нижегородский спец по уникальному звуку;

Kaplan – участник лейбла Volna и музыкальный диггер с первосортной селекцией;

+ челябинская вишенка (кроме фиджитал-инсталляции) – группа «Погост», лайв-перформеры, с агрессивной электроникой и надрывным речитативом в арсенале.



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