Мумии в Пакгаузах, рейв в особняке XIX века, чувственный гипюр и дизайн-пати: чем заняться в Нижнем c 4 по 6 октября

Проводим этот уикенд где-то «между», между влюбленностью и утратой любви, между столичным техно и локальным инди, между мировой балетной премьерой и уникальной выставкой сакральных артефактов.
4 октября
Мировая премьера в Пакгаузах
3 и 4 октября в 19:00 в концертном зале на Стрелке показывают уникальный «Терезин-квартет» о судьбах заключенных концлагеря Терезиенштадт в Чехии, где содержали всемирно известных деятелей культуры. Постановка включает четыре одноактных балета от четырех современных хореографов на произведения композиторов–узников. Подробнее здесь.
16+
|ул. Стрелка 21Ж
Вечеринка дизайнеров Вышки в Cargo Cult
4 октября в 19:00 идем в легендарный клуб на вечеринку 10 out of 10 от фрешменов визуала. Обещают, будет уютненько и лайнап из крутых локальных инди-проектов: САЛЮД, Alina M, Electric Lines, ИКАР, Electrosterva. В общем, нетворкинг и модные ритмы, отличный вариант для пятницы.
18+
|ул. Почаинская, 17Ж
Спектакль в ЦТМ
4 октября в 19:00 раздумываем о жизни, смерти и необходимости быть нужным кому-то. Ставший классикой ЦТМ спектакль «А если завтра нет?», рассказывает историю Антона и дворника Васи, которых спасает их совершенно случайно начавшаяся дружба. Режиссура заслуженного артиста России Александра Сучкова, текст Дмитрия Богуславского.
16+
|ул. Варварская, 23
Техно в «Особняке 1857»
4 октября в 23:00 рейвимся как в последний раз со столичными («СТВОЛ» и System 108) и местными техно-маэстро. Настраивайтесь на вдохновляющий микс хаусного эйсида, минимал-техно, транса и электро.
Лайнап мощнейший:
Arkadich – член объединения «СТВОЛ», который миксует мейнстримные и нишевые жанры, получая на выходе цельный и инновационный музыкальный сет;
Raw Takes – резидент System 108, что ломает ритмы и переосмыслят олдскульный саунд;
Vetv – участник нижегородского Creptonit Records c пробивным техно-звучанием;
Ktokto – нижегородский спец по уникальному звуку;
Kaplan – участник лейбла Volna и музыкальный диггер с первосортной селекцией;
+ челябинская вишенка (кроме фиджитал-инсталляции) – группа «Погост», лайв-перформеры, с агрессивной электроникой и надрывным речитативом в арсенале.
18+
|ул. Красная Слобода, 9
Концерт группы Pizza в Milo Concert Hall
4 октября в 17:30 дегустируем российский urban soul, приготовленный Сергеем Приказчиковым и его жизнерадостным бэндом (в активе многочисленные премии: Муз-ТВ, OOPS! Choice Awards и др.). Ждем хиты «Улыбка» и «Романс» – первый вошел в альбом «Основано на нереальных событиях» (2020), второй крутят на радио аж с 2016 года. Ну и «Оружие», конечно, будет, которая по-прежнему номер один на стримингах.
6+
|ул Родионова, 4
5 октября
Древний Египет в Пакгаузах
5 октября отправляемся на выставку «Древний Египет. Искусство бессмертия», совместный проект Пушкинского музея и НГХМ на Стрелке. 87 подлинных древнеегипетских артефактов, 86 из которых публике показывают впервые. Статуэтки Осириса и Исиды, расписные саркофаги, фрагменты гробниц, а еще мультимедийные мумии! За дизайн проекта отвечает Миша Маслов (MISH studio, лауреаты премии «Нижний будущего» — 2024 «НН.Собака.ru»).
6+
ул. Стрелка 21И
Экскурсия по центру
5 октября в 10:00 исследуем старообрядческий Нижний с проектом «Кержаки». Начнем на Добролюбова в палатах Афанасия Олисова, после поговорим о заволжских лесах, первых прихожанах Започаинья и о том, как живут современные старообрядцы. Все подробности здесь
6+
|ул. Добролюбова, 13А
Экскурсия по студии «Тихая»
5 октября в 14:00 знакомимся с графиком-мечтателем Яковым Хоревым – недавно мы разгадывали его буквенные загадки в ЦЕХе * и любовались эскизами на фестивале «Контур», а теперь заглянем в открытое хранение и мастерскую художника в «Тихой».
16+
|ул. Ульянова, 4В
6 октября
День открытых дверей в Нижегородском институте психологии
6 октября с 10:00 закрываем гештальты, прорабатываем себя полностью и учимся выдыхать вместе с профессионалами. Чтобы ничего не пропустить, закладывайте на психологический штурм несколько часов. Сначала узнаем, как справляться с тревогой с помощью когнитивно-поведенческой терапии, потом изучаем собственный почерк и ищем опору в себе, затем избавляемся от токсиков, устанавливаем контакт с телом и приближаемся к правильному пониманию детей. Организаторы обещают ультра-пользу без воды.
16+
|ул. Родионова, 192, к. 1
Выставка в Terminal A
6 октября на выставке Яны Серобабиной «Каково это – видеть?», вдохновленной чкаловским гипюром, который оказался идеальным медиумом для изучения распада и пограничного состояния. Главная тема проекта лежит в попытке осмыслить переход между жизнью и смертью, влюбленностью и утратой любви и другими «между». «Художница исследует изменчивость природы и человеческих эмоций, где радость и боль неразрывны».
16+
Красная Слобода, 9а
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