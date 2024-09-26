Аромаперфоманс, фотолекторий, маркет совриска, наyчное шоу о мемах: чем заняться в Нижнем с 27 по 29 сентября

Тут диджей парижского радио предлагает слушать его сет непременно во всем ажурном, а если точнее в «passionate goth». Хорошо! Но если страсть как хочется сделать брошку своими руками и помедитировать, вам, конечно, совершенно на другое PАRTY. Еще в планах вдохнуть аромат современного искусства (буквально) и навестить пса призрака – встреча обещает быть жизнеутверждающей.
27 сентября
Экскурсия по выставке «Города Георгия Гольца» на английском
27 сентября в 18:30 вместе с музейным педагогом Анастасией Лаврентьевой прогуляемся по улочкам конструктивистских мегаполисов, а заодно подтянем аудирование. Приходить можно с любым уровнем знания языка. Подробнее о выставке в нашем репортаже.
12+
|Кремль, 6
Встреча с резидентом Галереи 9Б
27 сентября в 18:00 знакомимся с фотографиями и графикой Дмитрия Кадынцева и им самим. Художник расскажет о рабочем процессе и покажет творческое закулисье.
Константин Зацепин, искусствовед Третьяковкой галереи: «Живописный язык Дмитрия Кадынцева основан на свободных ассоциациях и сочетает абстрактную и фигуративную образность. Его живопись питается психологической энергетикой погружений в природные и городские ландшафты, случайные повседневные ситуации, фантазии ребенка. Художник избирает иррациональную модель взаимодействия с предметным миром, представляя реальность как мерцающий туман непроясненных возможностей и ускользающих видимостей. Он действует методом интуитивной фиксации образа».
16+
|ул. Октябрьская, 9Б
Выставка-перформанс в «Рекорде»
27 октября идем слушать живопись на «Alinose & Artists’ Influence»: ольфакторный энтузиаст Алина Новоселова перевела работу нижегородской художницы Вацы (Terminal A) с языка визуального на ароматический. То есть у зрителей будет возможность не только посмотреть на картину, но и вдохнуть ее запах.
0+
|ул. Алексеевская, 7
28 сентября
PARTY
28 сентября с 12:00 идем на большие арт-выходные. Окончательно разбираемся, что такое медитация вместе с основательницей дома йоги «Обнимассана» Еленой Калининой, потом погружаемся в модные тенденции осени и делаем брошку с хозяйкой магазина «Ткани кутюр» Анастасией Уруевой, а затем и свечу желаний и болтаем с художником Gotia. Еще в программе маркет хенд-мейда и локального совриска и забавы для юных тусовщиков тоже.
0+
|ул. Володарского, 40
Вечеринка в Cargo Cult
28 сентября идем исследовать плотность тягучих ритмов резидента французского LYL Radio и звезды московской клубной сцены Ромы Немова. На чувственный сет предлагаем нарядится во все ажурно-черное, например, – дресс-код тусовки passionate goth. Концентрируемся на музыкальных изысках с перерывами на чилл-зону в Штабе.
18+
|ул. Почаинская, 17Ж
Лекции фестиваля «Волжская биеннале-2024» в Русском музее фотографии
28 сентября в 11:00 постигаем искусство фотонатюрморта благодаря преподавателю курса основ композиции Валерию Самарину и вновь (или впервые) вглядываемся в его знаменитую серию «Вилка». В 13:00 учимся делать автопортрет у журналиста и фоторедактора Натальи Ударцевой. В 15:00 отправляемся на лекция Александра Джуса – специалиста по аэросъемке и автора четырех фотоальбомов. А в 17:00 успеваем послушать искусствоведа и экскурсовода Антона Марцева. Мы его знаем, как книгоиздателя и популяризатора истории городских деталей (да, тех самых люков, кирпичиков и «батонов» на наличниках).
14+
|ул. Пискунова, 9
Фестиваль «Фенист.Волны»
28 сентября Парк науки ННГУ устраивает большой день наук, искусств и технологий. В 12:00 слушаем лекцию «Русское слово в 21 веке» от доктора филологических наук Марии Сандаковой, в 14:00 Ирина Мухина расскажет что-то интересное о нашем мозге, в 16:00 исследуем связь технологий и уличного искусства с директором Института исследования стрит-арта Анной Нистратовой. Завершим вечер в 18:00 на шоу «Наука в мемах».
14+
|ул. Ульянова, 10Б
Экскурсия по Автозаводу
28 сентября в 11:00 гуляем по Соцгороду, «конструктивистскому раю нового человека». Вместе с экскурсоводами Музея истории ГАЗа пройдем по первой улице исторического микрорайона, через утопичный Парк Славы к уникальному радиусном дому. Билет здесь. https://museum.gaz.ru/tickets/#/afisha/excursion/14/2024-09-28
14+
|пл. Киселёва
Автошоу
28 сентября в 11:00 идем на рев моторов всероссийского HAVAL ROAD SHOW, чтобы испытать внедорожники и сверхбыстрые кроссоверы в необычных условиях (на площадках с искусственными препятствиями!). Испытания будет сопровождать дегустация авторских напитков!
18+
|ТРЦ «Мега», ул. Любимая, 1
29 сентября
Выставка в Тerminal A
29 сентября (последний день!) точно нужно попасть на живописную выставку (которую мы, конечно, никак не могли пропустить) Полины Стриж «Жив был пес» о поиске внутренней опоры и детских травмах. Главный персонаж экспозиции – призрак Пес: и эта история вовсе не про собаку, а про всех нас. Подробнее читайте здесь
14+
|ул. Красная Слобода, 9
Музыкальное лото в «Пивзаводе»
29 сентября в 18:00 – меломаны, ваш выход. Угадываем все с первых нот под правильное пенное. Тема вечера – песни 90-х. «Побудь со мной еще совсем немно-ого, Ли-иза...», ну, и все в таком духе.
18+
|Зеленский съезд, 10
Фото: архивы редакции и пресс-службы правительства
Комментарии (0)