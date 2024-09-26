18+
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Уикенд

Аромаперфоманс, фотолекторий, маркет совриска, наyчное шоу о мемах: чем заняться в Нижнем с 27 по 29 сентября

Тут диджей парижского радио предлагает слушать его сет непременно во всем ажурном, а если точнее в «passionate goth». Хорошо! Но если страсть как хочется сделать брошку своими руками и помедитировать, вам, конечно, совершенно на другое PАRTY. Еще в планах вдохнуть аромат современного искусства (буквально) и навестить пса призрака  встреча обещает быть жизнеутверждающей.

27 сентября

Экскурсия по выставке «Города Георгия Гольца» на английском

27 сентября в 18:30 вместе с музейным педагогом Анастасией Лаврентьевой прогуляемся по улочкам конструктивистских мегаполисов, а заодно подтянем аудирование. Приходить можно с любым уровнем знания языка. Подробнее о выставке в нашем репортаже.

12+
 

Кремль, 6
  

Встреча с резидентом Галереи 9Б

27 сентября в 18:00 знакомимся с фотографиями и графикой Дмитрия Кадынцева и им самим. Художник расскажет о рабочем процессе и покажет творческое закулисье.

Константин Зацепин, искусствовед Третьяковкой галереи: «Живописный язык Дмитрия Кадынцева основан на свободных ассоциациях и сочетает абстрактную и фигуративную образность. Его живопись питается психологической энергетикой погружений в природные и городские ландшафты, случайные повседневные ситуации, фантазии ребенка. Художник избирает иррациональную модель взаимодействия с предметным миром, представляя реальность как мерцающий туман непроясненных возможностей и ускользающих видимостей. Он действует методом интуитивной фиксации образа».



16+

ул. Октябрьская, 9Б
  

Выставка-перформанс в «Рекорде»

27 октября идем слушать живопись на «Alinose & Artists’ Influence»: ольфакторный энтузиаст Алина Новоселова перевела работу нижегородской художницы Вацы (Terminal A) с языка визуального на ароматический. То есть у зрителей будет возможность не только посмотреть на картину, но и вдохнуть ее запах.

0+
 

ул. Алексеевская, 7
  

28 сентября

PARTY

28 сентября с 12:00 идем на большие арт-выходные. Окончательно разбираемся, что такое медитация вместе с основательницей дома йоги «Обнимассана» Еленой Калининой, потом погружаемся в модные тенденции осени и делаем брошку с хозяйкой магазина «Ткани кутюр» Анастасией Уруевой, а затем и свечу желаний и болтаем с художником Gotia. Еще в программе маркет хенд-мейда и локального совриска и забавы для юных тусовщиков тоже.

0+

ул. Володарского, 40
  

Вечеринка в Cargo Cult

28 сентября идем исследовать плотность тягучих ритмов ­резидента французского LYL Radio и звезды московской клубной сцены Ромы Немова. На чувственный сет предлагаем нарядится во все ажурно-черное, например, – дресс-код тусовки passionate goth. Концентрируемся на музыкальных изысках с перерывами на чилл-зону в Штабе.

18+

ул. Почаинская, 17Ж
  

Лекции фестиваля «Волжская биеннале-2024» в Русском музее фотографии 

28 сентября в 11:00 постигаем искусство фотонатюрморта благодаря преподавателю курса основ композиции Валерию Самарину и вновь (или впервые) вглядываемся в его знаменитую серию «Вилка». В 13:00 учимся делать автопортрет у журналиста и фоторедактора Натальи Ударцевой. В 15:00 отправляемся на лекция Александра Джуса – специалиста по аэросъемке и автора четырех фотоальбомов. А в 17:00 успеваем послушать искусствоведа и экскурсовода Антона Марцева. Мы его знаем, как книгоиздателя и популяризатора истории городских деталей (да, тех самых люков, кирпичиков и «батонов» на наличниках).

14+
 

ул. Пискунова, 9
  

Фестиваль «Фенист.Волны»

28 сентября Парк науки ННГУ устраивает большой день наук, искусств и технологий. В 12:00 слушаем лекцию «Русское слово в 21 веке» от доктора филологических наук Марии Сандаковой, в 14:00 Ирина Мухина расскажет что-то интересное о нашем мозге, в 16:00 исследуем связь технологий и уличного искусства с директором Института исследования стрит-арта Анной Нистратовой. Завершим вечер в 18:00 на шоу «Наука в мемах».

14+
 

ул. Ульянова, 10Б
  

Экскурсия по Автозаводу

28 сентября в 11:00 гуляем по Соцгороду, «конструктивистскому раю нового человека». Вместе с экскурсоводами Музея истории ГАЗа пройдем по первой улице исторического микрорайона, через утопичный Парк Славы к уникальному радиусном дому. Билет здесь. https://museum.gaz.ru/tickets/#/afisha/excursion/14/2024-09-28


14+

пл. Киселёва 
  

Автошоу

28 сентября в 11:00 идем на рев моторов всероссийского HAVAL ROAD SHOW, чтобы испытать внедорожники и  сверхбыстрые кроссоверы в необычных условиях (на площадках с искусственными препятствиями!). Испытания будет сопровождать дегустация авторских напитков!

18+
 

ТРЦ «Мега», ул. Любимая, 1
  

29 сентября

Выставка в Тerminal A

29 сентября (последний день!) точно нужно попасть на живописную выставку (которую мы, конечно, никак не могли пропустить) Полины Стриж «Жив был пес» о поиске внутренней опоры и детских травмах. Главный персонаж экспозиции – призрак Пес: и эта история вовсе не про собаку, а про всех нас. Подробнее читайте здесь 

14+
 

ул. Красная Слобода, 9
  

Музыкальное лото в «Пивзаводе»

29 сентября в 18:00 – меломаны, ваш выход. Угадываем все с первых нот под правильное пенное. Тема вечера – песни 90-х. «Побудь со мной еще совсем немно-ого, Ли-иза...», ну, и все в таком духе. 

18+
 

Зеленский съезд, 10
  

 

Фото: архивы редакции и пресс-службы правительства

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