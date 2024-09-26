Аромаперфоманс, фотолекторий, маркет совриска, наyчное шоу о мемах: чем заняться в Нижнем с 27 по 29 сентября

27 сентября в 18:00 знакомимся с фотографиями и графикой Дмитрия Кадынцева и им самим. Художник расскажет о рабочем процессе и покажет творческое закулисье.

Константин Зацепин, искусствовед Третьяковкой галереи: «Живописный язык Дмитрия Кадынцева основан на свободных ассоциациях и сочетает абстрактную и фигуративную образность. Его живопись питается психологической энергетикой погружений в природные и городские ландшафты, случайные повседневные ситуации, фантазии ребенка. Художник избирает иррациональную модель взаимодействия с предметным миром, представляя реальность как мерцающий туман непроясненных возможностей и ускользающих видимостей. Он действует методом интуитивной фиксации образа».





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