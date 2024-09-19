Планы на выходные «НН.Собака.ru»: цирк в «Искрах», пиар-инсайты от Коренченко, «Вазари» в Арсенале, совриск-комиксы в «Клубе» и Beat Weekend

20 августа идем на единственный в стране фестиваль текстов об искусстве. Сначала превращаем свой смартфон в музыкальный инструмент на открытии, потом разбираемся в основах архивирования произведений и назначении рисунка в творческой практике эпохи Возрождения, а завершаем день концертом композиторов-горьковчан, беседуя с лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» и музыковедом Ксенией Ануфриевой. И не забудьте заглянуть на книжную ярмарку – она работает все три дня фестиваля.



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