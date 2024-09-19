Планы на выходные «НН.Собака.ru»: цирк в «Искрах», пиар-инсайты от Коренченко, «Вазари» в Арсенале, совриск-комиксы в «Клубе» и Beat Weekend

Успеваем на последние сеансы докфеста («Мишель Гондри: DIY», «Без фильтров», «Бонни»), погружаемся в эстетику шапито с клоунадой и гаданиями на коктейльной гуще, идем на презентацию графического романа от 30 современных художников и единственный в стране фестиваль текстов об искусстве.
20 августа
Фиеста в ROZAS
20 сентября берем билет в Латинскую Америку — будем отжигать с диджеями ALEX RUSH, FELIV и SUNWALKER. Доставайте свои самые яркие пончо, врываться на эту тусовку нужно красивым вихрем.
18+
|Зеленский съезд, 10
Концерт в Mükka
20 августа в 19:00 балуемся ризотто и фокаччей в старинном особняке XIX века. За настроение будет отвечать скрипка Никиты Корнева. Следите за расписанием – в ресторане часто устраивают музыкальные вечера.
18+
|ул. Ошарская, 35Б
«Вазари» в Арсенале
20 августа идем на единственный в стране фестиваль текстов об искусстве. Сначала превращаем свой смартфон в музыкальный инструмент на открытии, потом разбираемся в основах архивирования произведений и назначении рисунка в творческой практике эпохи Возрождения, а завершаем день концертом композиторов-горьковчан, беседуя с лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» и музыковедом Ксенией Ануфриевой. И не забудьте заглянуть на книжную ярмарку – она работает все три дня фестиваля.
6+
|Кремль, 6
21 августа
Лекции в креативном пространстве
21 августа подобно великому Эдварду Бернейсу учимся продвигать себя и свои проекты так, чтобы весь Нижний гудел. В 14:00 впитываем инсайты от директора по развитию студии «Тихая» Натальи Коренченко, в 15:00 креативно штурмим со cпикером школы MADS Данилом Гура, а в 16:00 остаемся на панельную дискуссию с лучшими в нижегородском культурном пиаре. Среди них PR-директор фестиваля INTERVALS Карина Назина и журналист Катерина Золина.
16+
|ул. Большая Покровская, 20Б
Арт-выходной в «Клубе»
21 сентября погружаемся в печатный совриск: сначала на выставке плакатов и афиш немецких художников «Riso Club» (заодно узнаем, что такое ризограф), потом на презентации сборника комиксов издательства Sputnikat Press, в создании которого участвовали 30 художников (каждый рисовал по странице).
18+
|ул. Варварская, 32
День рождения бара «Искры»
21 сентября в 20:00 бар празднует свои первые именины в стиле эстетичного шапито – клоуны, фокусники и гадания на кофейно-коктейльной гуще. Дресс-код: вечерний променад. Настроение: Макс из «Мадагаскара».
18+
|Нижне-Волжская наб., 19к1
Гала-шоу «Город 1000 историй» в Балахне
21 сентября в 20:00 отмечаем 550-летия города с размахом. Идем на концерт Евы Польны, смотрим перфомансы и большое историческое шоу — о культуре, традициях, ремеслах и великих людях. И не забудьте приодеться в местное кружево: об этом модном мастхэве писали здесь
14+
22 августа
Энорастяжка в NIKO1560
22 сентября в 16:00 встаем в асаны под градусом и под присмотром профессионалов из Loy Stretching Studio. За качество огромной энокарты можно не переживать, как и за кухню – потчевать будут испанскими тапасом.
18+
|Нижне-Волжская наб., 19к1
Фестиваль Beat weekend
21 сентября хватаем за хвост последние документалки. В 17:00 тренируем насмотренность вместе с одним из лучших клипмейкеров мира Мишелем Гондри в «Рекорде», в 18:00 смотрим последний концерт великого Сакамото (если что, все знаменитые рингтоны для Nokia он придумал) в «Орленке», а в 19:00 перемещаемся в модный Париж на шоппинг в легендарный магазин Colette. Читайте наш большой гид по фестивалю здесь
16+
Спектакль в учебном театре
22 сентября в 18:00 переносимся в гоголевский Петербург. Спектакль-фантасмагория поставили по мотивам повестей «Невский проспект» и «Шинель» – обещают свежие интерпретации знакомых сюжетов от драматических актеров и кукольников.
16+
|ул. Б. Покровская, 4А
Фото: архив редакции
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