Каждые выходные с завтрашнего дня и по 25 августа на Нижегородской ярмарке будут гуляния как в позапрошлом веке. Кукольный театр, сказки у печи, исторические реконструкции – все по заветам Александра Сергеевича. Публикуем полную программу фестиваля «Ярмарка в городе».