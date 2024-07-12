Каждые выходные с завтрашнего дня и по 25 августа на Нижегородской ярмарке будут гуляния как в позапрошлом веке. Кукольный театр, сказки у печи, исторические реконструкции – все по заветам Александра Сергеевича. Публикуем полную программу фестиваля «Ярмарка в городе».
На открытии смотрим кукольный (и не только) спектакли и поднимаем флаги. Начало – 13 июля в 11:00
Программа:
- Исторические реконструкции пушкинской эпохи: 13-14 июля («Болдинский пикник»), 27-28 июля («Пушкинские сказки»), 24-25 августа («Пушкинский бал») с 12:00 до 20:00.
- Кукольные спектакли: каждую субботу и воскресенье в 11:00 и в 16:00.
- Чтение сказок Александра Пушкина у печи: каждую пятницу в 19:00.
- Кинопоказы на фасаде павильона 2: каждую пятницу и субботу в 21:00.
- Мастер-классы от нижегородских умельцев: каждую пятницу с 16:00 до 21:00, субботу с 11:00 до 21:00 и воскресенье с 11:00 до 20:00.
- Фотозона, квесты и мастер-классы по окрашиванию наличников от АНО «АСИРИС»: 13 июля, 4 и 25 августа с 12:00 до 20:00.
- Фестиваль «Музыка балконов», концерты на балконе Главного ярмарочного дома: 27 июля, 11 августа в 18:00.
- Аудиоэкскурсии на ретрокаре: каждую пятницу с 16:00 до 21:00, субботу с 12:00 до 21:00 и воскресенье с 11:00 до 20:00.
- Привязные подъемы на воздушном шаре: каждую субботу с 19:30 при благоприятных погодных условиях
Фото: архив пресс-службы
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