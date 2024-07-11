18+
  • Развлечения
  • Уикенд
  • News
Уикенд

«Яндекс Плюс» зовет к себе на Дачу

Проект Плюс Дача будет проходить в Нижнем с 21 июля по 1 августа в Пакгаузах: встретимся с режиссером «Метода» Юрием Быковым, сходим на ночной показ Миядзаки и споем со звездами кино – анонсировано 30 мероприятий и музыкальный хедлайнер, имя которого пока не разглашается.

Плюс Дача — проект-передвижник, проехался по России и перед Нижним уже успел побывать в Краснодаре, Алматы, Санкт-Петербурге и Москве – всего его посетили 120 тысяч человек.

21 июля Плюс Дача проведет детский фестиваль и вечеринку. На тот же день намечена премьера новой серии третьего сезона сериала «И снова здравствуйте!» от «Кинопоиска» и караоке с актерами Антоном Рогачевым («Дылды»), Валерией Зоидовой («Страсти по Матвею») и Марией Мацель («Перевал Дятлова»). 

Также забегаем 27 июля на киноночь Хаяо Миядзаки, 28 июля на арт-фестиваль «Лето в Нижнем»,  а на следующий день на презентация новой книги с Юрием Сапрыкиным (главред «Выкса-фестиваль») и Станиславом Гридасовым. Завершает проект 1 августа концерт от Яндекс. Музыки.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: