«Яндекс Плюс» зовет к себе на Дачу

21 июля Плюс Дача проведет детский фестиваль и вечеринку. На тот же день намечена премьера новой серии третьего сезона сериала «И снова здравствуйте!» от «Кинопоиска» и караоке с актерами Антоном Рогачевым («Дылды»), Валерией Зоидовой («Страсти по Матвею») и Марией Мацель («Перевал Дятлова»).

Также забегаем 27 июля на киноночь Хаяо Миядзаки, 28 июля на арт-фестиваль «Лето в Нижнем», а на следующий день на презентация новой книги с Юрием Сапрыкиным (главред «Выкса-фестиваль») и Станиславом Гридасовым. Завершает проект 1 августа концерт от Яндекс. Музыки.