«Яндекс Плюс» зовет к себе на Дачу

Проект Плюс Дача будет проходить в Нижнем с 21 июля по 1 августа в Пакгаузах: встретимся с режиссером «Метода» Юрием Быковым, сходим на ночной показ Миядзаки и споем со звездами кино – анонсировано 30 мероприятий и музыкальный хедлайнер, имя которого пока не разглашается.
Плюс Дача — проект-передвижник, проехался по России и перед Нижним уже успел побывать в Краснодаре, Алматы, Санкт-Петербурге и Москве – всего его посетили 120 тысяч человек.
21 июля Плюс Дача проведет детский фестиваль и вечеринку. На тот же день намечена премьера новой серии третьего сезона сериала «И снова здравствуйте!» от «Кинопоиска» и караоке с актерами Антоном Рогачевым («Дылды»), Валерией Зоидовой («Страсти по Матвею») и Марией Мацель («Перевал Дятлова»).
Также забегаем 27 июля на киноночь Хаяо Миядзаки, 28 июля на арт-фестиваль «Лето в Нижнем», а на следующий день на презентация новой книги с Юрием Сапрыкиным (главред «Выкса-фестиваль») и Станиславом Гридасовым. Завершает проект 1 августа концерт от Яндекс. Музыки.
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