В прохладе музейных залов, на свежих постановках и бодрящих вечеринках: фреш-уикенд «НН.Собака.ru»

Решили не выбирать между оперой и рэпом, пленэрами и шопингом, кайфом и рефлексией – опять будем пробовать всё! В программе много театральных премьер и новых выставок, маркет в Tago))) Mago))) с drink-йогой, КАЙФОЛОДЖИ в Milo и рисовалоджи в «Заповедных».
Кураторская экскурсия в Арсенале
5 июля в 18:30 готовимся заранее к премьере оперы Мечислава Вайнберга «Любовь д’Артаньяна» вместе с музыковедом, кандидатом искусствоведения и номинантом нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Ксенией Ануфриевой. Будем разбираться, как из коллажа сделать музыку и почему «Три мушкетера» – это актуально.
12+
|Кремль, 6
Открытие выставки в Terminal A
С 5 июля исследуем метаморфозы постсоветского городского пространства вместе с художником Анастасией Цайдер. Зрителю предложено отправиться в путешествие по Аркадии – стране, в которой человек живет в гармонии с природой и собой. До того как прибыть в Нижний, проект исколесил все СНГ: от Ташкента до Владивостока.
В комплекте с выставкой идет электронный концерт «Age of mercy / Эра милосердия» (в 19:30). Как говорят авторы Александр Зайцев и Анастасия Цайдер: «Это одновременно музыкальный tumbler-альбом и аудиовизуальная инсталляция». За неонуарность мероприятия неожиданно отвечает визуал из отечественного телесериала «Агент национальной безопасности».
18+
|Красная Слобода, 9а
«Любовь д'Артаньяна» в Оперном
6 июля в 18:00 идем смотреть, как это «Три мушкетера» в виде оперы. Режиссер Большого театра Игорь Ушаков существенно переработал историю Дюма, погрузив героев в иные обстоятельства: получился театр в театре, а четвертая стена стала еще более монолитной.
12+
|ул. Белинского, 59/2
КАЙФОЛОДЖИ в MILO CLUB
6 июля в 23:00 встречаем середину лета в Нижнем на культовой вечеринке. Тимберлейк, Эминем, Мадонна и прочая ностальгия. За пультом Nicholas, Alex Rush, Ladidadida и другие спецы по хитам нулевых.
18+
|Зеленский съезд, 8
Импровизированный спектакль «НОРМАЛЬНО» в Арсенале
6 июля в 17:00 прислушиваемся к себе и разбираемся в теме ментального здоровья. В работе над автофикшн-спектаклем принимали участие клинические психологи. Актеры и зрители в нем соучастники, а всеобщей лейтмотив выражен в важнейшем вопросе: «Что творится в душе человека в моменты, когда окружающие думают, что всё нормально?»
12+
|Кремль, 6
Джаз в «Ракушке»
6 июля в 20:30 идем на выступление Эммы Смит, одной из ведущих джазовых вокалисток Великобритании прямо сейчас. Певица работала с Робби Уильямсом, Майклом Бубле и Силом. Сотрудничает с американским джазовым проектом Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox (больше 2 млрд просмотров на youtube!)
6+
Александровский сад
Акварельный пленэр в «Заповедных кварталах»
7 июля в 14:00 завтракаем пищей духовной, рисуя на траве. На первой встрече (всего их будет 10 до конца лета) вместе с художницей Анной Лагедой пробуем изобразить «Хризантемы» импрессиониста Игоря Грабаря.
Маркет в Tago))) Mago)))
С 16:00 больше не сопротивляемся вещизму. Избавляемся от ненужной одежды, картин или украшений и отыскиваем нужные. После – сбавляем градус шопоголизма drink-йогой, бьем тату и создаем брелоки. И без кастома опять никуда: расписываем всякие вещички вместе с мастерицей НеОлей. Балуемся, естественно, под сеты, в которых, пожалуйста, и летняя электроника, и ориентальные напевы.
16+
|Красная Слобода, 6
«Горький.балет» в Пакгаузах
7 июля в 17:00 встречаемся на двухчастном балете по Горькому, совместной постановке Оперного и фестивалей современной хореографии Context. Diana Vishneva и «Горький +». В первом акте – «На дне», во втором – поэма-сказка «Девушка и смерть». Художник-постановщик – Анастасия Нефедова, лауреат театральной нацпремии «Золотая маска».
16+
|ул. Стрелка, 21ж
Текст: Анна Горбунова
Фото: архив редакции
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