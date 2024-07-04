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Уикенд

В прохладе музейных залов, на свежих постановках и бодрящих вечеринках: фреш-уикенд «НН.Собака.ru»

Решили не выбирать между оперой и рэпом, пленэрами и шопингом, кайфом и рефлексией – опять будем пробовать всё! В программе много театральных премьер и новых выставок, маркет в Tago))) Mago))) с drink-йогой, КАЙФОЛОДЖИ в Milo и рисовалоджи в «Заповедных».

05.07 | 06.07 | 07.07

5 июля

Кураторская экскурсия в Арсенале

5 июля в 18:30 готовимся заранее к премьере оперы Мечислава Вайнберга «Любовь д’Артаньяна» вместе с музыковедом, кандидатом искусствоведения и номинантом нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Ксенией Ануфриевой. Будем разбираться, как из коллажа сделать музыку и почему «Три мушкетера» – это актуально.

12+

Кремль, 6
  

Открытие выставки в Terminal A

С 5 июля исследуем метаморфозы постсоветского городского пространства вместе с художником Анастасией Цайдер. Зрителю предложено отправиться в путешествие по Аркадии – стране, в которой человек живет в гармонии с природой и собой. До того как прибыть в Нижний, проект исколесил все СНГ: от Ташкента до Владивостока.
В комплекте с выставкой идет электронный концерт «Age of mercy / Эра милосердия» (в 19:30). Как говорят авторы Александр Зайцев и Анастасия Цайдер: «Это одновременно музыкальный tumbler-альбом и аудиовизуальная инсталляция». За неонуарность мероприятия неожиданно отвечает визуал из отечественного телесериала «Агент национальной безопасности».

18+

Красная Слобода, 9а
  

6 июля

«Любовь д'Артаньяна» в Оперном

6 июля в 18:00 идем смотреть, как это «Три мушкетера» в виде оперы. Режиссер Большого театра Игорь Ушаков существенно переработал историю Дюма, погрузив героев в иные обстоятельства: получился театр в театре, а четвертая стена стала еще более монолитной.

12+

ул. Белинского, 59/2
  

КАЙФОЛОДЖИ в MILO CLUB

6 июля в 23:00 встречаем середину лета в Нижнем на культовой вечеринке. Тимберлейк, Эминем, Мадонна и прочая ностальгия. За пультом Nicholas, Alex Rush, Ladidadida и другие спецы по хитам нулевых.

18+

Зеленский съезд, 8
  

Импровизированный спектакль «НОРМАЛЬНО» в Арсенале

6 июля в 17:00 прислушиваемся к себе и разбираемся в теме ментального здоровья. В работе над автофикшн-спектаклем принимали участие клинические психологи. Актеры и зрители в нем соучастники, а всеобщей лейтмотив выражен в важнейшем вопросе: «Что творится в душе человека в моменты, когда окружающие думают, что всё нормально?»

12+

Кремль, 6
  

Джаз в «Ракушке»

6 июля в 20:30 идем на выступление Эммы Смит, одной из ведущих джазовых вокалисток Великобритании прямо сейчас. Певица работала с Робби Уильямсом, Майклом Бубле и Силом. Сотрудничает с американским джазовым проектом Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox (больше 2 млрд просмотров на youtube!)

 

6+

Александровский сад

  

7 июля

Акварельный пленэр в «Заповедных кварталах»

7 июля в 14:00 завтракаем пищей духовной, рисуя на траве. На первой встрече (всего их будет 10 до конца лета) вместе с художницей Анной Лагедой пробуем изобразить «Хризантемы» импрессиониста Игоря Грабаря.

Маркет в Tago))) Mago)))

С 16:00 больше не сопротивляемся вещизму. Избавляемся от ненужной одежды, картин или украшений и отыскиваем нужные. После – сбавляем градус шопоголизма drink-йогой, бьем тату и создаем брелоки. И без кастома опять никуда: расписываем всякие вещички вместе с мастерицей НеОлей. Балуемся, естественно, под сеты, в которых, пожалуйста, и летняя электроника, и ориентальные напевы.

16+

Красная Слобода, 6
  

«Горький.балет» в Пакгаузах

7 июля в 17:00 встречаемся на двухчастном балете по Горькому, совместной постановке Оперного и фестивалей современной хореографии Context. Diana Vishneva и «Горький +». В первом акте – «На дне», во втором – поэма-сказка «Девушка и смерть». Художник-постановщик – Анастасия Нефедова, лауреат театральной нацпремии «Золотая маска».

16+

ул. Стрелка, 21ж
  

Текст: Анна Горбунова
Фото: архив редакции

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