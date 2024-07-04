В прохладе музейных залов, на свежих постановках и бодрящих вечеринках: фреш-уикенд «НН.Собака.ru»

Открытие выставки в Terminal A

С 5 июля исследуем метаморфозы постсоветского городского пространства вместе с художником Анастасией Цайдер. Зрителю предложено отправиться в путешествие по Аркадии – стране, в которой человек живет в гармонии с природой и собой. До того как прибыть в Нижний, проект исколесил все СНГ: от Ташкента до Владивостока.

В комплекте с выставкой идет электронный концерт «Age of mercy / Эра милосердия» (в 19:30). Как говорят авторы Александр Зайцев и Анастасия Цайдер: «Это одновременно музыкальный tumbler-альбом и аудиовизуальная инсталляция». За неонуарность мероприятия неожиданно отвечает визуал из отечественного телесериала «Агент национальной безопасности».



18+