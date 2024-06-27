18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

С Антохой МС и ARCHIVATE «EXIT», в «Эмиграцию» и на «Родину»

В планах на уикенд «НН.Собака.ru» – исследовать советскую архитектуру (наглядно) и новую коктейльную карту (тщательно), слушать нижегородскую супергруппу из 1990-го (тяжелый фанк!) и фрешменов рейва у кремля, познакомиться поближе с «царь-басом» и тусовочными обычаями художников-концептуалистов.

28.06 | 29.06 | 30.06

28 июня

Вечер в Brera

28 июня в 18:30 дегустируем, пританцовывая под виниловый сет (других в Нижнем теперь будто и не играют), коктейли из новой барной карты от Ильи Русских. Шеф, мы всегда за! Действо будет проходить на веранде в лучших летних традициях столицы закатов.

18+

ул. Пискунова, 18а
  

Последняя дискотека ARCHIVATE «EXIT»

28 июня в 20:00 рефлексируем концептуально и одеваемся как в последний раз, официальный дресс-код закрытия выставки: «Твой последний день». А потом красивые и сытые (special-меню от TIZER) отплясываем в стенах дома Башкирова – где проект последнюю неделю квартировал – под сеты Nikita TSANTSINGER, Nataly Pirog, Oleg Kaplan, Albert Zhirnov.
Что с домом Башкирова происходит, когда он становится подиумом для винтажного показа, смотрите в нашем материале.

18+

ул. Большая Печерская, 56
  

Просмотры школы дизайна НИУ ВШЭ

28 июня с 11:00 студенты Вышки впервые будут открыто презентовать свои проекты, в том числе разработанные для нижегородских брендов – от рюмочных до экофестивалей. Изучаем дизайнерский процесс изнутри, знакомимся с авторами, кураторами и свежайшим (по всем статьям) визуалом.

0+

ул. Большая Покровская, 20б
  

День рождения бара «Эмиграция»

28 июня с 16:00 забегаем задуть свечку на бургере к городским эскапистам, уединенно устроившимся на Зеленском съезде. Первая днюшечка – ответственно и волнительно, конечно, но по-особенному торжественно. Потому завсегдатаям подарки, а всем остальным – гаражный рок от группы KWAIET LAIF (осторожно, большая концентрация бородатых хартбрекеров) и сеты (больше винила!) от PaleBlueMack и Жени Полярника (коллекцию пластинок собирает аж с 2005 года!).

18+

Почтовый съезд, 3
  

29 июня

Лекция от НГХМ на фестивале «Шаляпин. Портрет» в «Заповедных кварталах»

29 июня изучаем кустодиевского Шаляпина: заведующая отделением западного искусства НГХМ Сабина Мельник, куратор выставки «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган», раскрывает секреты знаменитого портрета. После слушаем Михаила Наумова – солиста Нижегородского театра оперы и балета. Вообще же за время гостиной в саду мечтателей покажут девять (!) полотен с «царь-басом», а еще представят аудиоспектакль по его письмам.

12+

ул. Короленко, 17
  

День молодежи

29 июня молодимся. В 18:15 на площади Минина смотрим показ коллекций от «Родины», в 20:40 на главной сцене застаем номинанта нашего «ТОП 50» диджея и резидента «Станции метро Горьковская» Camznaew. Если хотите так же, как Даня, – необходимо быть с 12:00 до 17:00 в «Швейцарии» на мастер-классах по диджеингу.

0+

Весь город
  

Опен эйр фестиваля РИТМ

29 июня с 22:00 пускаемся во все жаркие с легендами и фрешменами рейва. А вот что говорит лайнап: KASHIN, DJ KRAS, CAMZNAEW (кому Дани всегда мало!) и другие под мощное световое шоу у подножия кремля – кармически тусовочная локация.

18+

Зеленский съезд, 8

  

Концерт «Оркестра Домовых» в «Рекорде»

29 июня в 18:00 слушаем супергруппу из Нижнего: самый что ни на есть авторский классический рок, соединенный с блюзовой эклектикой (будут и баллады, и тяжелый фанк). Группа образовалась в 1990-м! В общем, легендарный вечер намечается.

16+

ул. Пискунова, 11
  

30 июня

30 июня с 9:00 до 18:00 изучаем эклектичный Дзержинск глазами антрополога Ивана Сапогова. Временный резидент студии «Тихая» на протяжении двух месяцев исследовал заповедник советского градостроительства (авангард, ампир, поздний модернизм – все есть) и теперь представляет свой маршрут.

16+

ул. Ульянова, 4в
  

Шестой фестиваль крафтовых культур в «Порту»

30 июня с 12:00 учимся отличать индийский бледный эль от русского имперского стаута. Даже если у вас сухой закон – выступления Антохи МС, Нейромонаха Феофана и «Моя Мишель» не меньший повод для участия в нижегородском Октоберфесте.
А как мы фестивалили на юбилейном «Горький крафт» в прошлом году – вот здесь можно посмотреть.

Сольный концерт Яны Вятиной в арт-клубе «ВМЕСТЕ»

30 июня в 19:00 слушаем дебютный альбом «Можно» нижегородской исполнительницы. Яна долго напевала треки Beyonce и Rihanna, а потом решила сочинять свою музыку – с дерзкими, но терапевтическими текстами. Вход свободный.

14+

ул. Рождественская, 9
  

Музыка Мусоргского в «Ракушке»

30 июня услышим произведения великого в исполнении камерной капеллы «Академия русской музыки» под руководством ее основателя и главного дирижера Ивана Никифорчина и народного артиста России Феликса Данченко. Прозвучат симфоническая поэма «Ночь на Лысой горе», фрагменты из сюиты «Картинки с выставки», опер «Борис Годунов» и «Хованщина»; торжественный марш «Взятие Карса». Кстати, возвращаясь к пятому пункту нашей афиши, Мусоргский – любимый композитор Федора Шаляпина.

0+

Александровский сад
  

Текст: Анна Горбунова
Фото: архив редакции

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: