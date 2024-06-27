С Антохой МС и ARCHIVATE «EXIT», в «Эмиграцию» и на «Родину»

В планах на уикенд «НН.Собака.ru» – исследовать советскую архитектуру (наглядно) и новую коктейльную карту (тщательно), слушать нижегородскую супергруппу из 1990-го (тяжелый фанк!) и фрешменов рейва у кремля, познакомиться поближе с «царь-басом» и тусовочными обычаями художников-концептуалистов.
Вечер в Brera
28 июня в 18:30 дегустируем, пританцовывая под виниловый сет (других в Нижнем теперь будто и не играют), коктейли из новой барной карты от Ильи Русских. Шеф, мы всегда за! Действо будет проходить на веранде в лучших летних традициях столицы закатов.
18+
|ул. Пискунова, 18а
Последняя дискотека ARCHIVATE «EXIT»
28 июня в 20:00 рефлексируем концептуально и одеваемся как в последний раз, официальный дресс-код закрытия выставки: «Твой последний день». А потом красивые и сытые (special-меню от TIZER) отплясываем в стенах дома Башкирова – где проект последнюю неделю квартировал – под сеты Nikita TSANTSINGER, Nataly Pirog, Oleg Kaplan, Albert Zhirnov.
Что с домом Башкирова происходит, когда он становится подиумом для винтажного показа, смотрите в нашем материале.
18+
|ул. Большая Печерская, 56
Просмотры школы дизайна НИУ ВШЭ
28 июня с 11:00 студенты Вышки впервые будут открыто презентовать свои проекты, в том числе разработанные для нижегородских брендов – от рюмочных до экофестивалей. Изучаем дизайнерский процесс изнутри, знакомимся с авторами, кураторами и свежайшим (по всем статьям) визуалом.
0+
|ул. Большая Покровская, 20б
День рождения бара «Эмиграция»
28 июня с 16:00 забегаем задуть свечку на бургере к городским эскапистам, уединенно устроившимся на Зеленском съезде. Первая днюшечка – ответственно и волнительно, конечно, но по-особенному торжественно. Потому завсегдатаям подарки, а всем остальным – гаражный рок от группы KWAIET LAIF (осторожно, большая концентрация бородатых хартбрекеров) и сеты (больше винила!) от PaleBlueMack и Жени Полярника (коллекцию пластинок собирает аж с 2005 года!).
18+
|Почтовый съезд, 3
Лекция от НГХМ на фестивале «Шаляпин. Портрет» в «Заповедных кварталах»
29 июня изучаем кустодиевского Шаляпина: заведующая отделением западного искусства НГХМ Сабина Мельник, куратор выставки «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган», раскрывает секреты знаменитого портрета. После слушаем Михаила Наумова – солиста Нижегородского театра оперы и балета. Вообще же за время гостиной в саду мечтателей покажут девять (!) полотен с «царь-басом», а еще представят аудиоспектакль по его письмам.
12+
|ул. Короленко, 17
День молодежи
29 июня молодимся. В 18:15 на площади Минина смотрим показ коллекций от «Родины», в 20:40 на главной сцене застаем номинанта нашего «ТОП 50» диджея и резидента «Станции метро Горьковская» Camznaew. Если хотите так же, как Даня, – необходимо быть с 12:00 до 17:00 в «Швейцарии» на мастер-классах по диджеингу.
0+
|Весь город
Опен эйр фестиваля РИТМ
29 июня с 22:00 пускаемся во все жаркие с легендами и фрешменами рейва. А вот что говорит лайнап: KASHIN, DJ KRAS, CAMZNAEW (кому Дани всегда мало!) и другие под мощное световое шоу у подножия кремля – кармически тусовочная локация.
18+
Зеленский съезд, 8
Концерт «Оркестра Домовых» в «Рекорде»
29 июня в 18:00 слушаем супергруппу из Нижнего: самый что ни на есть авторский классический рок, соединенный с блюзовой эклектикой (будут и баллады, и тяжелый фанк). Группа образовалась в 1990-м! В общем, легендарный вечер намечается.
16+
|ул. Пискунова, 11
30 июня с 9:00 до 18:00 изучаем эклектичный Дзержинск глазами антрополога Ивана Сапогова. Временный резидент студии «Тихая» на протяжении двух месяцев исследовал заповедник советского градостроительства (авангард, ампир, поздний модернизм – все есть) и теперь представляет свой маршрут.
16+
|ул. Ульянова, 4в
Шестой фестиваль крафтовых культур в «Порту»
30 июня с 12:00 учимся отличать индийский бледный эль от русского имперского стаута. Даже если у вас сухой закон – выступления Антохи МС, Нейромонаха Феофана и «Моя Мишель» не меньший повод для участия в нижегородском Октоберфесте.
А как мы фестивалили на юбилейном «Горький крафт» в прошлом году – вот здесь можно посмотреть.
Сольный концерт Яны Вятиной в арт-клубе «ВМЕСТЕ»
30 июня в 19:00 слушаем дебютный альбом «Можно» нижегородской исполнительницы. Яна долго напевала треки Beyonce и Rihanna, а потом решила сочинять свою музыку – с дерзкими, но терапевтическими текстами. Вход свободный.
14+
|ул. Рождественская, 9
Музыка Мусоргского в «Ракушке»
30 июня услышим произведения великого в исполнении камерной капеллы «Академия русской музыки» под руководством ее основателя и главного дирижера Ивана Никифорчина и народного артиста России Феликса Данченко. Прозвучат симфоническая поэма «Ночь на Лысой горе», фрагменты из сюиты «Картинки с выставки», опер «Борис Годунов» и «Хованщина»; торжественный марш «Взятие Карса». Кстати, возвращаясь к пятому пункту нашей афиши, Мусоргский – любимый композитор Федора Шаляпина.
0+
|Александровский сад
Текст: Анна Горбунова
Фото: архив редакции
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