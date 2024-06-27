С Антохой МС и ARCHIVATE «EXIT», в «Эмиграцию» и на «Родину»

Шестой фестиваль крафтовых культур в «Порту»

30 июня с 12:00 учимся отличать индийский бледный эль от русского имперского стаута. Даже если у вас сухой закон – выступления Антохи МС, Нейромонаха Феофана и «Моя Мишель» не меньший повод для участия в нижегородском Октоберфесте.

А как мы фестивалили на юбилейном «Горький крафт» в прошлом году – вот здесь можно посмотреть.