Мы отсюда и туда: зачем ехать на «Выкса-фестиваль»'24

На последний день намечен спектакль-игра «А вы чу!», где каждый сможет пересобрать мир Чуковского: быть может, оживить Муху-Цокотуху и узнать, от чего лечил Айболит. Следом аудио-визуальный перформанс «Человек машина» при поддержке Александринского театра и dreamlaser.

Закрывает фестиваль вечер невероятных историй «Все, что было в Выксе – остается в Выксе» – музыкальный стендап с местными жителями.