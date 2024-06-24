Мы отсюда и туда: зачем ехать на «Выкса-фестиваль»'24

Планируем программу (приключения!), возможно, трех самых насыщенных дней нашего лета. В рамках собственной выксунизации «НН.Собака.ru» продегустировала фестивальные пироги, узнала, где будут потчевать раритетными щами, Славой КПСС под баян и что такое партиципаторный в смысле познания и осознания пространства вокруг.
В этом году организаторы рефлексируют о прошлом и будущем Выксы: «Кто мы?», «Зачем мы здесь?», «Что объединяет людей, живущих в нашем городе?» Главный подзаголовок-вопрос фестиваля: «Вы откуда и куда?» В соавторстве с художниками, актерами и музыкантами местные жители и туристы будут исследовать культурный код города в диапазоне от муралов до перформансов. Между этими «от» и «до», конечно, еще много чего.
Главный редактор фестиваля Юрий Сапрыкин – журналист, продюсер, программный директор фестиваля «Пикник “Афиши”»: «Фестиваль 2024 года – это попытка ответить на вопрос, что такое Выкса. Вспомнить или заново узнать важные истории, которые происходили здесь когда-то. Представить себе, какой может стать Выкса в том будущем, которое обязательно наступит. Рассказать собственные истории, которые важны для нас самих – ведь большая общая история о городе складывается из множества маленьких и частных. Придумать новые ритуалы и традиции, которые позволили бы сделать что-то интересное вместе».
Все три фестивальных дня с городом металлургов нас знакомит театр «По углам»: найдем того самого деревянного Единорога, познакомимся с главным моржом города и узнаем, где в Выксе маленький Питер. А после идем на уникальную экскурсию «По домам» – чтобы, например, отведать щей в подвальном музее раритета. Очень нужно успеть и на Всемирный спектакль-летание (!) «Сочинение будущего» (посвящение местному предшественнику Циолковского), главными героями которого становятся жители города, а городская гимназия – космической сценой, маршруты по которой каждый выбирает сам.
13 и 14 июля пройдет ярмарка старого и нового «Купи слона», будет работать станция активного отдыха «Ипанема». «Выксадром» станет эпицентром уличной культуры: там и стрит-арт, и экшен-спорт, и музыка Выксы, и игра «Искатели», и выставка проекта «Каскад». А еще презентуют новый грандиозный мурал «Крепче стали» от Владимира Абиха, размышляющего о времени и пространстве, и Артема Стефанова, работающего с оптическими эффектами. На его создание потребуется 35 дней, 2000 литров краски и 5 художников-ассистентов.
12 июля идем в театр соучастия на партиципаторный (вовлекающий зрителей в действие) спектакль «Это тебе» – экспериментальная социальная постановка с местными жителями как продолжение резиденции в ГЭС-2 режиссера Никиты Славича.
А еще в субботу случатся большие музыкально-поэтические чтения «Слушай сюда»: перформанс Хаски в диалоге с композициями Алексея Ретинского под фолк-, электро- и даже фортепианный аккомпанемент. Слава КПСС в дуэте с Настасьей Хрущевой перепишут альбом «Солнце мертвых» для рояля и баяна.
К ним присоединятся Катерина Троепольская и Андрей Родионов – драматурги и идеологи поэтического слэма. Они вызовут на сцену лучших в этом деле – победителя выберут зрители.
13 июля отправляемся на рэди-мейд спектакль Heart-shaped box при поддержке концепт-стора «Твой бывший», чтобы построить маршрут по 33 буквам алфавита и проследить за отношением людей и вещей.
После карнавалимся на выксунском шествии «А может, это сон?» с актером и режиссером Александром Горчилиным. Дети будут создавать объекты искусства для Парка культуры.
Исследуем темпоральность Выксунского театра на постановке «“Призраки опер“. Тайны исчезнувшего театра». Проследим за пастиччо – симбиозом сразу нескольких опер.
На последний день намечен спектакль-игра «А вы чу!», где каждый сможет пересобрать мир Чуковского: быть может, оживить Муху-Цокотуху и узнать, от чего лечил Айболит. Следом аудио-визуальный перформанс «Человек машина» при поддержке Александринского театра и dreamlaser.
Закрывает фестиваль вечер невероятных историй «Все, что было в Выксе – остается в Выксе» – музыкальный стендап с местными жителями.
Текст: Анна Горбунова
Фото: Анастасия Волкова
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