Планы на выходные «НН.Собака.ru»: Синий Карандаш, Кит Кимов, SHI-SHI, Bigati, 4ceramics

День йоги в «Швейцарии»

21 июня с 5:30 (!) утра намедитируемся на все лето вперед – будет и практика Сурья Намаскар (поклонение солнцу), и шавасана, и хатха йога (под живую игру на ханге!). А еще сможем позагорать, стоя на гвоздях. Все это под присмотром сертифицированных мастеров, среди которых основатель «Обнимасаны» Елена Калинина.

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