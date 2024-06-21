Планы на выходные «НН.Собака.ru»: Синий Карандаш, Кит Кимов, SHI-SHI, Bigati, 4ceramics

Дегустируем 400 (!) видов благородных напитков на энофесте, медитируем в «Швейцарии», исследуем концептуальный арт, изучаем диджейские штучки и через небывалый гараж-сейл за винилом в Заповедные.
День йоги в «Швейцарии»
21 июня с 5:30 (!) утра намедитируемся на все лето вперед – будет и практика Сурья Намаскар (поклонение солнцу), и шавасана, и хатха йога (под живую игру на ханге!). А еще сможем позагорать, стоя на гвоздях. Все это под присмотром сертифицированных мастеров, среди которых основатель «Обнимасаны» Елена Калинина.
12+
|проспект Гагарина
Открытие выставки «Вертикаль» в «Микуле»
21 июня в 19:00 окунаемся с головой в современное искусство. В пятнадцатой «Вертикали» примут участие более 80 художников – от Татьяны Русаковой, чьи работы находятся в коллекциях по всему миру, до Кита Кимова с сюрреалистичными полотнами. Последний также является идейным вдохновителем проекта. Выставка продлится до 4 августа.
12+
|ул. 50-летия Победы, 25
Конный турнир в «Пассаже»
21 июня в 10:00 идем смотреть на выездку, между прочим, олимпийский вид спорта. С 21 по 23 июня здесь проходят Всероссийские соревнования по троеборью. Кстати, совсем недавно в «Пассаже» проводился Кубок губернатора, где нижегородцы взяли шесть медалей, в том числе благодаря темно-гнедому Акапулько.
12+
|ул. Овражная, 62а
Диджейский вечер от «Салюта» в сквере имени Свердлова
22 июня с 18:00 узнаем, что такое сетап и микшер. Сначала практика – Арсений Залетов и Дмитрий Тимошенко музицируют на виниле. Потом гости нового подкаста «Диджейские штучки» расскажут на паблик-толке, как все это их диджейское устроено. Закольцуем сетом Натальи Пирог и глававтора подкаста Анастасии Коча.
12+
|Сквер имени Свердлова
Гараж-сейл SHI-SHI в Forself
22 июня с 12:00 находим себя среди страждущих модников за поиском «жемчужинок» и «бриллиантов» от локального бренда SHI-SHI. Можно урвать семплы и модели (и не только из прежних коллекций) со скидкой до 80%. За музыкальное сопровождение фэшн-буйств отвечают Настя Коча (вновь!), Салама и Натали Пай. Предполагается игристый велком-дринк!
16+
|Зеленский съезд, 4
Bigati fest в фудхолле «Порт»
Вход на масштабный энофест по билетам, но в билет входит безлимитная дегустация более 400 видов напитков, и крепких тоже. 22 июня обещают большую образовательную программу, концерт и диджей-сеты. Фестиваль проходит в формате опен эйр. На воздухе оно, конечно, куда лучше дегустируется.
18+
|Красная слобода, 9
Фестиваль керамики в DKRT
В Нижний впервые приезжает фестиваль 4ceramics. 22 июня с 12:00 подыскиваем домой интерьерную графику, фарфоровые украшения, скульптуру, ну, и разного рода керамику, конечно. Будут и гончарные мастер-классы (детские и взрослые), и много лекций, в том числе, например, от нижегородского уличного художника Ивана Серого.
6+
|ул. Большая Покровская, 18
Открытие концептуальной выставки ARCHIVATE «EXIT» в доме Башкирова
Среди участников Синий Карандаш, Алексей Старков (студия «Тихая»), Сема Bomse («Галерея 9Б»), фотограф Gori do tla и другие. Всего 20 артистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. 22 июня в 20:00 готовимся к погружению в современное искусство с танцевального перформанса, сетов от андеграундного Emptah и любителя итальянского диско Алексея Суханова. И все это под коктейли от TIZER.
18+
|ул. Большая Печерская, 56
Линогравюра в «Буфете»
22 июня в 15:00 учимся линогравюре (высокая печать на линолеуме!) у художника Николая Власова. Пройдем все этапы обучения этому ремеслу: от разработки рисунка до печати. И заберем домой столько оттисков, сколько пожелаем.
16+
|ул. Ошарская, 14
Фестиваль «Музыка над Волгой» в «Ракушке»
23 июня в 19:00 слушаем увертюру Мендельсона к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». И тот самый «Свадебный марш» тоже, конечно, прозвучит.
12+
|Александровский сад
Пенная йога в «Пивзаводе»
23 июня в 14:00 раскрываем духовные чакры на очередной хмельной процедуре вместе с основателем спортивного клуба «Сила Koyota». Кстати, такой вид взрослой йоги где-то лет восемь назад придумали на фестивале Burning Man. В общем, будет огонь, рекомендуем.
18+
|Зеленский съезд, 10
Виниловый маркет в «Заповедных кварталах»
23 июня с 13:00 закупаемся пластинками на виниловом маркете от Wax.Only. Все пройдет под диджей-сеты (на виниле, само собой) и в объятиях исторической усадьбы, в заповедном саду «Кино».
0+
|ул. Новая, 22
Текст: Анна Горбунова
Фото: архив редакции
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