Планы на выходные «НН.Собака.ru»: опен эйр «Горьковской», большой винтажный гараж-сейл «Салюта», важная читка в «Утюге»

Забег RUTS

16 июня с 9:00 бежим через Нижполиграф, стадион «Водник», культурный центр «Рекорд» и другие знакомые и неведомые городские локации. Исключительно ради удовольствия, а не места в зачете. Потому что здесь все for fun. Кстати, аудиогид для бегунов в этом году озвучил блогер Алексей Молев. Как мы бежали RUTS'23, можно посмотреть вот здесь.

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