Планы на выходные «НН.Собака.ru»: опен эйр «Горьковской», большой винтажный гараж-сейл «Салюта», важная читка в «Утюге»

Потягиваем сейл-апероль под deep house, слушаем виниловый сет, космическую скрипку и LADIDADIDA, успеваем на POEZDA и закастомить себе наряд.
Открытие летней веранды в ПОРТу
14 июня ставим будильник на 19:00, чтобы успеть за арбузным welcome-drink и паэльей, плюс апероль по спецпрайсу. Все это под сеты N-DEE, несущего миру Deep House и 2 Step.
18+
|ул. Красная Слобода, 9
Концерт «Теория струн» в Планетарии 1
14 июня в 21:00 идем слушать мультиинструменталиста Никиту Демина и его космическую скрипку, которая, конечно, бороздит просторы Вселенной, не без этого. Обещают настоящий релакс и разгадку теории струн с помощью электронных вибраций под звездным куполом с VJ-сопровождением на все 180 градусов. В общем, подключаемся к энергии межзвездных пространств.
12+
|пр. Гагарина, 35
Открытие коворкинга «Третье место» на набережной Федоровского
В-третьих. 14 июня в 19:00 наведываемся в новое пространство для работы, но не работать, а послушать виниловый сет, сразиться в интеллектуальную игру «Бумажки-52» и познакомиться с креативными коллегами.
12+
|ул. Суетинская, 1а
Гараж-сейл в сквере имени Свердлова
15 июня в 13:00 обновляем гардероб экологично на новой распродаже у «Салюта». Будут интересные (уверены!) вещички от винтажек «Сестра_Сестра», «Нечего надеть» и Pink Locker Room. А еще своп, где можно сможете обменяться одеждой. А всем уже укомплектованных модников советуем забежать ради мастер-классов по макраме и лепке, цветочного маркета, диджей-сетов LADIDADIDA или концерта группы «Касин».
Читка пьесы «Соседи» в «Утюге»
15 июня в 15:00 попадаем в закулисье пьесы «Соседи» Юлианны Кулугур. Главная тема произведения – домашнее насилие. После читки – открытое обсуждение произведения с ее автором, актерами и командой Нижегородского женского кризисного центра (НЖКЦ), в том числе с адвокатом и психологом.
18+
|ул. Рождественская, 24
Фестиваль экспериментального танца POEZDA в «Рекорде»
15 июня в 18:00 расширяем представление о танцевальных перформансах и танцах вообще – на сцене Центра культуры короткометражные спектакли и постановки от российских хореографов. В дни фестиваля будут проходить мастер-классы, баттлы, а еще намечен пикник в честь пятилетия контеста.
12+
|ул. Пискунова, 11/7
Опен эйр станции метро «Горьковская»
15 июня в 22:00 на вечеринке легенд (и номинантов премии «ТОП50»!). Лайнап – не просто лайнап, а классика лайнапов: начнут диджей Крас и Макс Буйков, закончит мистически-трогательный dirty glassez.
18+
|ул. Красная Слобода, 9а
Закрытие фестиваля «Стрелка» в Пакгаузах
16 июня в 17:00 фестиваль завершится «Счастливым концом» (мюзикл по тексту Брехта). Финальный концерт посвящен работам композитора Курта Вайля для музыкального театра – будут и крупные сочинения, и отдельные зонги (песни, то есть). На сцене: лучшие российские голоса, дирижер из Франции Клеман Нонсье, оркестр La Voce Strumentale.
16+
|ул. Стрелка, 21, лит. И
Фестиваль «Золотая хохлома» в Семенове
С 15 по 16 июня весь город станет площадкой для традиционной ярмарки, концертов, паблик-токов с экспертами НХП, аудиовизуальных и театрализованных представлений. Точно стоит посмотреть на трюкачества знаменитого хулиганского «Упсала-Цирка» из Петербурга.
Забег RUTS
16 июня с 9:00 бежим через Нижполиграф, стадион «Водник», культурный центр «Рекорд» и другие знакомые и неведомые городские локации. Исключительно ради удовольствия, а не места в зачете. Потому что здесь все for fun. Кстати, аудиогид для бегунов в этом году озвучил блогер Алексей Молев. Как мы бежали RUTS'23, можно посмотреть вот здесь.
12+
|Александровский сад
Летний фестиваль современного искусства «КЛИП» в парке имени Свердлова
16 июня с 12:00 окультуриваемся вместе с Центром творчества студентов ННГУ. Можно будет поддержать малый бизнес и закупиться у него подарками, послушать лекции от культуртрегеров и попасть на паблик-ток с Леной Лисицей, Лешей Старковым и Вацей – модерировать коллег будет менеджер студии «Тихая» Даша Д.
0+
|ул. Пискунова, 40, к. 1
Мастер-классы от бренда SHOV в Нижполиграфе
16 июня в 12:00 кроим и штопаем во благо экологии и модных луков ради вместе с брендом SHOV. Прямо на швейном производстве будем учиться создавать шедевры из обрезков – домой уйдете ультрамодными в собственном кастоме.
18+
|ул. Варварская, 32
Текст: Анна Горбунова
Фото: архив редакции
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