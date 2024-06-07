Айда! Пушкин!!

В концертном зале НКЦ 7 июня в 18:00 откроется 58-ой Всероссийский Пушкинский праздник поэзии. Выступают российские и зарубежные поэты, прозаики и не только. А перед этим в 14:00 погружаемся с головой в мифологическую пучину русского языка вместе с доктором филологических наук Еленой Мариновой.



На главной сцене фестиваля 8 июня в 13:00 и 20:00 смотрим театральный перформанс «Сказка сказок» от клоуна-мима Авабуки (Павел Алехин). В 21:30 идем на концерт Петербургской группы Settlers в лучах светового шоу от dreamlaser.

В усадьбе музея-заповедника развлечений тоже хоть отбавляй: там в 12:00 и 15:00 спектакль-прогулка «Пушкин. Променад» от ЦТМ; в 12:30, 14:30, и 17:30 театральный перформанс на воде «Сны Татьяны». А в селе Львовка, под стать Шаляпину в Заповедных кварталах, слушаем концерт на балконе «Я помню чудное мгновенье» от солистов академической филармонии имени М. Ростроповича



9 июня в 15:00 на главной сцене фестиваля смотрим уличный спектакль «Три урока словесности» от воронежского «ВАУ театра». В 11:00, 13:00 и 15:00 заглядываем в усадебный двор – там программа «Пушкин. Болдино. Фольклор» от фольклорно-этнографического ансамбля «Синий Лен». С 12:00 до 17:00 успеваем подсмотреть пленэр (или даже порисовать на нем!) у Господского дома.