Планы на выходные: ***еть, какой инди-поп, настоящий Бебуришвили, «японский Дисней», Сироткин

Cлушаем (!) сны Миядзаки, летний джаз, «музыку на кассе-етах», изучаем модерн в интерьере, идем покорять волны, на контент-пикник с вайбом Санторини и финал международного Кубка по скейтбордингу.
Стендап Андрея Бебуришвили в ДК «ГАЗ»
7 июня в 19:00 интеллигентно рефлексируем об отношениях и не только по средствам резидента Comedy. Если кто-то идет ради искрометных шуток от альтер эго Пако – придется вас расстроить. Комик сбросил маски и шутит теперь только о себе настоящем.
18+
|ул. Героя Смирнова, 12
«Пиковая дама. Балет» в Театре оперы и балета
7 июня в 18:00 смотрим мировую премьеру, приуроченную к 225-летию со дня рождения Пушкина, в новом прочтении. И у нас на это три причины: 1. Главную (и новую!) партию исполнит прима Большого театра. 2. Музыку к балету написал лауреат «Золотой маски». 3. За художественную часть отвечает Петербургский театральный мэтр Татьяна Ногинова (22 года в Мариинке).
16+
|ул. Белинского, 59/2
Инди-поп и пельмени во дворе «Штаба»
7 июня идем слушать интеллектуальный инди-поп группы ***еть, диджей-сеты Filippova и Rewind. Уйдете с тусовки красивыми и толстенькими – «Вспышка» будет потчевать пельменями, а визажисты красить всех в мейкап корнере.
18+
|ул. Почаинская, 17ж
Открытие летнего сезона в «Юле»
7 июня в 19:00 юлим, чтобы улизнуть на summer jazz во всех его проявлениях, с импровизациями и стандартами. В общем, уминаем в арт-дворе самую летнюю пиццу с малиной и маскарпоне под трио UpTown.
16+
|ул. Октябрьская, 9б
Концерт «Волшебные сны Хаяо Миядзаки» в «Рекорде»
8 июня в 13:00, 15:00 и 18:00 отправляемся в музыкальное путешествие по киновселенной великого Миядзаки. Увлекаемые оркестром Sonorus, переносимся из Нижнего на улицы так славно придуманных «японским Диснеем» местечек Софи, Хаул, Тихиро. В программе саундтреки к фильмам «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Унесенные Призраками», «Мальчик и птица» и другие.
6+
|ул. Пискунова, 11
«Сироткин» в «Ракушке»
8 июня в 20:30 погружаемся в беззаботное детство под хиты «Сердце» и «Выше домов». Этот концерт еще и несомненно лучший способ начать планы ланы. Те, от кого инди-поп далек, могут знать «Сироткина» по саундтрекам к фильмам «Алиса не может ждать» или «Майор Гром. Детство». Кстати, в Нижнем большего всего однофамильцев солиста группы по мнению солиста группы.
16+
|Александровский сад
Вечеринка Jungle fever х «Сила ветра» в Vins
Сначала покоряем волжские волны на парусных выходных от «Силы ветра», а потом уже ловим волны музыкальные от Jungle fever. Там и техно, и брейкбит, и электроника, в лайнапе S.A.Y. из солнечного Новосибирка и свои да наши KOVALEV, POST DREAM и EDMN.
18+
|Зеленский съезд, 8
Контент-пикник на Федоровского
9 июня в 16:00 прокачиваем свою мультизадачность, обрастаем полезными связями, рисуем, получаем контент. Все вприкуску с вафлями и лимонадом от «Молодости». Перед пикником обязательно пересматриваем «Летних любовников» (дабы вдохновиться на вайбы острова Санторини, что никогда не бывает лишним) и подбираем светлый образ с голубыми и красными акцентами – таков дресс-код.
16+
|Набережная Федоровского, 3
Лекция «Модерн. Новое видение пространства» в НГХМ
9 июня в 14:00 раз и навсегда разбираемся, как, где и с чем едят великий и многоликий стиль. Упор – на модерн в интерьере, а значит начинаем копить на огромную деревянную кровать и витражи.
12+
|Верхне-Волжская набережная, 3
Финал BRICS Skate Cup на 8-м причале
9 июня в 19:00 идем на финал соревнований BRICS Skate Cup. За победу будут бороться райдеры из 23 стран, в том числе из Аргентины, Бразилии, Китая, ОАЭ и ЮАР.
12+
|Нижне-Волжская набережная, причал 8
Маркет в «Клубе»
9 июня в 17:00 становимся экоудожниками, обмениваемся кисточками, маркерами и нераспакованными скетчбуками – все бесплатно и только хорошего качества. А потом смотрим мультфильмы («Фантазия», «Властелины времени»). Показ тоже бесплатный.
6+
|ул. Варварская, 32
Текст: Анна Горбунова
Фото: архив редакции
Комментарии (0)