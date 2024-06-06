Планы на выходные: ***еть, какой инди-поп, настоящий Бебуришвили, «японский Дисней», Сироткин

«Сироткин» в «Ракушке»

8 июня в 20:30 погружаемся в беззаботное детство под хиты «Сердце» и «Выше домов». Этот концерт еще и несомненно лучший способ начать планы ланы. Те, от кого инди-поп далек, могут знать «Сироткина» по саундтрекам к фильмам «Алиса не может ждать» или «Майор Гром. Детство». Кстати, в Нижнем большего всего однофамильцев солиста группы по мнению солиста группы.



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