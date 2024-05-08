«Метеор» и «Кометы», триумф времени и флоу, Петр Ильич и Polnalyubvi: сквозь ненастный май в большой уикенд «НН.Собака.ru»

Исследуем речные просторы, расширяем хип-хоп-лексикон, ищем за «рассветом вечное лето» и вспоминаем, как нам было в 2k17.
Старт навигации «Метеора»
9 мая открываем сезон речных путешествий на «Метеоре». В 6:00 отчаливаем в царственном Нижнем, а в 13:00 уже фланируем по фантастической Казани. Кстати, финальный пункт вояжа в Ульяновске, если вдруг потянет на родину Ленина. До конца мая будет два еженедельных рейса по выходным, летом к ним прибавится еще один в будни.
6+
|Причал № 8
«Триумф Времени и Разочарования» в Пакгаузах
10 и 12 мая в 19:00 отправляемся в густой мир аллегорий последней оратории Генделя в постановке Елизаветы Мороз (в прошлом режиссер оперной труппы Большого театра). Совместная работа Международного Дягилевского фестиваля и Нижегородского театра оперы и балета. Вход только для тех, у кого хватит духу уступить искушениям Красоты.
16+
|Стрелка, 21ж
«Лексикон» в Milo concert hall
10 мая в 18:00 углубляемся в тему на первом хип-хоп фесте в Нижнем. Хаски – хедлайнер, но вообще-то заявлены все андеры: Hella Hillz, Гуляй Рванина, Бразилец, Magu, Бэнг. Бит, флоу, «Панельки», «Молодой русский».
18+
|Родионова, 4
Space Jazz в Планетарии 1
10 мая в 19:00 отправляемся на концерт инструментального трио Parolibre, вдохновляющегося японским нью-джазом и оскароносным Рюи Сакомото в частности. Обещают контрастно, выразительно, красочно.
В прошлом году бэнд вошел в число 100 лучших молодежных джазовых оркестров страны. Будут треки с нового альбома (2024) и только появившиеся вещи.
6+
|Проспект Гагарина, 35н
Концерт классической музыки в филармонии
11 мая в 18:30 слушаем виртуозную виолончель с оркестром. Петр Чайковский в исполнении Федора Амосова. В программе, например, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и вариация на тему рококо. Дирижер народный артист России Владимир Понькин.
|Кремль, 2
Вечеринка в CARGO CULT
11 мая в 23:00 достаем из антресолей анораки и футбы «Молодость», чтобы быть чуть поактуальнее для time machine вечеринки freelance 2k17. Необходимо быть готовым к сету (journey, worick, ktokto) по мотивам досточтимых «Грибов» и ALEKSEEV.
18+
Почаинская, 17ж
Polnalyubvi в Milo concert hall
12 мая в 20:00 радуемся весне (несмотря ни на что!) на большом сольном концерте расчудесной Polnalyubvi. Организаторы обещают вечер музыкальной магии и художественных перформансов с глубокими текстами. Хиты разной степени новизны тоже обещают, и «Кометы», и «Успокой меня», и «Температуру» само собой.
18+
|Родионова, 4
Прогулка на ретротрамвае
С 9 по 12 мая с 10:30 до 21:00 исследуем Рождественскую на музейном экспонате. Таких трамваев всего два в стране – у нас и в Москве (и им по 80 лет!). Курсируем между площадью Народного единства и Благовещенской.
0+
VOLGA CHAMP во Дворце спорта
12 мая с 10:00 добровольно заражаемся неизлечимой танцевальной лихорадкой на главном танцевальном чемпионате города, а то и страны. Кэмп, батлы, конференция. В последний день выступают профи и суперстарс.
12+
|Проспект Гагарина, 29
Текст: Анна Горбунова
Фото: архив редакции
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