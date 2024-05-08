«Метеор» и «Кометы», триумф времени и флоу, Петр Ильич и Polnalyubvi: сквозь ненастный май в большой уикенд «НН.Собака.ru»

9 мая открываем сезон речных путешествий на «Метеоре». В 6:00 отчаливаем в царственном Нижнем, а в 13:00 уже фланируем по фантастической Казани. Кстати, финальный пункт вояжа в Ульяновске, если вдруг потянет на родину Ленина. До конца мая будет два еженедельных рейса по выходным, летом к ним прибавится еще один в будни.

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