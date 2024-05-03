Черно-белый Чехов, покер на кубиках, тайцзицюань, джаз и киты

5 мая в 18:00 все о добром нашем приятеле в трех актах и семи картинах Петра Ильича Чайковского на сцене Нижегородского театра оперы и балета. Онегин, кстати, действительно изображен здесь более положительным, чем у Пушкина. Сама постановка получилась остросюжетной и с акцентом на исторический контекст.

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