Черно-белый Чехов, покер на кубиках, тайцзицюань, джаз и киты

В планах «НН.Собака.ru» в эти выходные – измерить силу кулака Великого Предела, посмотреть на «хорошего» Онегина и так себе ДиКаприо, пойти в сад и ва-банк.
Джазовый вечер в Планетарии 1
3 мая в 21:00 смотрим на китов и слушаем звезды под джаз. Концерт посвящен творчеству шведского композитора Эсбьерна Свенссона – одного из самых выдающихся европейских джазовых музыкантов начала XXI века.
16+
|Проспект Гагарина, 35
День китайской молодежи в «Рекорде»
3 мая идем на концерт китайских студентов Нижегородской консерватории, овладеваем техникой тайцзицюань (это боевое искусство, если что) и тренируем модную насмотренность на выставке костюмов из Поднебесной. А вечером – на предпремьерный показ безмятежно-магического анимационного фильма «Школа искусств '94».
16+
|Ул. Пискунова, 11
«Остров проклятых» в «Орленке»
4 и 5 мая в 19:40 смотрим, пожалуй, самый мемоемкий детективный триллер в истории синематографа. Прекрасный и плодовитый кинотандем Мартина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо (шесть совместных картин). Фильм как повод для рефлексии, если ее кому-то все еще недостаточно.
18+
|Ул. Большая Покровская, 39А
«Вишневый сад» в Театре драмы
4 мая в 18:30 раз и навсегда (теперь уже точно!) разбираемся, на чьей мы стороне: Лопахина или Раневской и традиционно идем в сад. Многослойная постановка в стилистике черно-белого кино. Самый чеховский спектакль от московского режиссера Валерия Саркисова.
16+
|Ул. Большая Покровская, 13
Экскурсия в Terminal A
5 мая в 19:00 вместе с соосновательницей Terminal A Майей Ковальски учимся разбираться в современном искусстве на новой выставке Grabar Gallery «Завтра утром, на рассвете, дом вернется, говорят». Часть экспозиции доступна только при посещении с экскурсоводом, в том числе масштабный site-specific объект в комнате общежития судостроительного завода художницы Вацы (здание на территории Красной Слободы заброшено уже больше сорока лет).
16+
|Ул. Красная Слобода, 9
«Онегин» в Оперном
5 мая в 18:00 все о добром нашем приятеле в трех актах и семи картинах Петра Ильича Чайковского на сцене Нижегородского театра оперы и балета. Онегин, кстати, действительно изображен здесь более положительным, чем у Пушкина. Сама постановка получилась остросюжетной и с акцентом на исторический контекст.
12+
|Ул. Белинского, 59/2
Пятый турнир по ЕЦЦИ-52 в Карго
5 мая в 17:00 узнаем (если еще не) о таком явлении, как покер на кубиках, – ждут не только профи и обещают всему научить. Боремся в три этапа за весь банк.
18+
|Ул. Почаинская, 17Ж (этаж 1)
Текст: Анна Горбунова
Фото: архив редакции
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