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Уикенд

Черно-белый Чехов, покер на кубиках, тайцзицюань, джаз и киты

В планах «НН.Собака.ru» в эти выходные – измерить силу кулака Великого Предела, посмотреть на «хорошего» Онегина и так себе ДиКаприо, пойти в сад и ва-банк.

03.05 | 04.05 | 05.05

3 мая

Джазовый вечер в Планетарии 1

3 мая в 21:00 смотрим на китов и слушаем звезды под джаз. Концерт посвящен творчеству шведского композитора Эсбьерна Свенссона – одного из самых выдающихся европейских джазовых музыкантов начала XXI века.

16+

Проспект Гагарина, 35
  

День китайской молодежи в «Рекорде»

3 мая идем на концерт китайских студентов Нижегородской консерватории, овладеваем техникой тайцзицюань (это боевое искусство, если что) и тренируем модную насмотренность на выставке костюмов из Поднебесной. А вечером – на предпремьерный показ безмятежно-магического анимационного фильма «Школа искусств '94».

16+

Ул. Пискунова, 11
  

4 мая

«Остров проклятых» в «Орленке»

4 и 5 мая в 19:40 смотрим, пожалуй, самый мемоемкий детективный триллер в истории синематографа. Прекрасный и плодовитый кинотандем Мартина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо (шесть совместных картин). Фильм как повод для рефлексии, если ее кому-то все еще недостаточно.

18+

Ул. Большая Покровская, 39А
  

«Вишневый сад» в Театре драмы

4 мая в 18:30 раз и навсегда (теперь уже точно!) разбираемся, на чьей мы стороне: Лопахина или Раневской и традиционно идем в сад. Многослойная постановка в стилистике черно-белого кино. Самый чеховский спектакль от московского режиссера Валерия Саркисова.

16+

Ул. Большая Покровская, 13
  

5 мая

Экскурсия в Terminal A

5 мая в 19:00 вместе с соосновательницей Terminal A Майей Ковальски учимся разбираться в современном искусстве на новой выставке Grabar Gallery «Завтра утром, на рассвете, дом вернется, говорят». Часть экспозиции доступна только при посещении с экскурсоводом, в том числе масштабный site-specific объект в комнате общежития судостроительного завода художницы Вацы (здание на территории Красной Слободы заброшено уже больше сорока лет).

16+

Ул. Красная Слобода, 9
  

«Онегин» в Оперном

5 мая в 18:00 все о добром нашем приятеле в трех актах и семи картинах Петра Ильича Чайковского на сцене Нижегородского театра оперы и балета. Онегин, кстати, действительно изображен здесь более положительным, чем у Пушкина. Сама постановка получилась остросюжетной и с акцентом на исторический контекст.

12+

Ул. Белинского, 59/2
  

Пятый турнир по ЕЦЦИ-52 в Карго

5 мая в 17:00 узнаем (если еще не) о таком явлении, как покер на кубиках, – ждут не только профи и обещают всему научить. Боремся в три этапа за весь банк.

18+

Ул. Почаинская, 17Ж (этаж 1)
  

Текст: Анна Горбунова
Фото: архив редакции

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