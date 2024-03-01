Детская программа по «Архиву хрупкого искусства»

Архив сформировался по инициативе художников, которые передавали на сохранение свои работы, а позднее поддерживали архив и дополняли его новыми произведениями.

В выставке участвуют: Женя Лемешонок, Антон Гудков, Сёстры Савельевы, Андрей Уханев, Сергей Карев, Аня Котова, Миша Мак, Полина Долгая, Юлия Левыкина, Анна Диал, Миша Заиканов, Филипп Якушин, Daniel, Группа Малышки 18:22, Надя Максина, Надя Максина, Misha Noy, Анастасия Юдина, Роман Валиахметов, Полина Майер, Ульяна Агбан, Вика Выдумка, Александр Веденин, Умида Ахметова, Хасан Курбанбаев, Егор Зайцев, Север ноль и многие другие.

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