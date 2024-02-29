О человеческой памяти и бессознательном расскажет новая медиавыставка ЦЕХа *

Memory Terminal («Терминал памяти») — физически это две инсталляции. Мультимедийное искусство сочетается со скульптурными формами.

В работах, похожих на огромные монументы, сплетутся цифровой контент, лазеры, звук, символизм и скульптурность. Мегалиты парят прямо в воздухе.

А цифровые образы вступают в диалог со зрителем через подсознание.

Художники С Е Т А П уже знакомы зрителям пространства по инсталляции COIL (подвесной тоннель из колец). Ее показывали в ЦЕХе * в прошлом году на Intervals Festival .

6+