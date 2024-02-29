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О человеческой памяти и бессознательном расскажет новая медиавыставка ЦЕХа *

Новая выставка в нижегородском пространстве ЦЕХ *. Уже 7 марта здесь откроется Memory Terminal от студии С Е Т А П. Проект о хрупкости воспоминаний, мимолетности настоящего и эфемерности будущего.

 

7 марта

Время: 17:00

Место: улица Варварская, 32

 

Memory Terminal («Терминал памяти») — физически это две инсталляции. Мультимедийное искусство сочетается со скульптурными формами.

В работах, похожих на огромные монументы, сплетутся цифровой контент, лазеры, звук, символизм и скульптурность. Мегалиты парят прямо в воздухе.

А цифровые образы вступают в диалог со зрителем через подсознание.

Художники С Е Т А П уже знакомы зрителям пространства по инсталляции COIL (подвесной тоннель из колец). Ее показывали в ЦЕХе * в прошлом году на Intervals Festival . 

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Фото: архив редакции

 

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