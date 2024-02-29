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Театрализованное фэшн-шоу и маркет ЛОКАЛС: в доме купца Баширова пройдет большой праздник винтажа

Селективный маркет и театрализованный винтажный показ от промо-бюро «СИНТЭТИКА» пройдут в доме купца Башкирова 9 марта. Рассказываем, как попасть.

9 марта

Время: с 12:00

Место: улица Большая Печерская, 56

 

Главная тема кураторского маркета от «СИНТЭТИКИ» — винтаж. Во всем его многообразии! Рассказываем о программе подробнее.

  1. 9 марта с 12:00 до 18:00 — винтажный маркет. Кураторский гараж-сейл пройдет под чутким руководством стилистов и местных дизайнеров. Здесь можно найти селективную подборку одежды, аксессуары и декор
  2. 9 марта с 20:00 до 00:00 — театрализованный показ и костюмированная вечеринка. Дресс-код — total vintage. За пультом — DJ Nataly Pai

Подробности участия можно найти в социальных сетях промо-бюро «СИНТЭТИКА».

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