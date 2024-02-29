Выходные в компании «Биртмана», Моцарта и Славы КПСС

Постмодернистский рэп, ангельское техно, спектакль-квест, тусовка непонятно где и во сколько.
Моцарт в Пакгаузах
1, 2 марта в 19:00 и 3 марта в 17:00 — премьера оперы Моцарта «Похищение из сераля» в постановке Екатерины Одеговой: о свободе, любви и верности. В премьерный день, в 17:30 пройдет лекция, на которой расскажут о том, что в 18 веке опера была инструментом большой политики и медийного влияния.
18+
Стрелка, 21Ж
«Биртман» в Milo concert hall
1 марта в 19:00 ретро-ансамбль «Биртман» исполнит песни вымышленного советского певца, в которых элегантно обыгрываются музыкальные стереотипы поп-музыки 1970-х и современные реалии. Под «Биртмана» танцевал даже Василий Уткин, и это, конечно, показатель.
16+
Родионова, 4
Слава КПСС в Premio
1 марта в 19:00 главный трикстер русского хип-хопа соберет все свои альтер эго на одном концерте: от Валентина Дядьки до Воровской лапы, и покажет, что такое настоящий постмодернистский рэп.
16+
Нижне-Волжская набережная, 1В
Представления в театре «Преображение»
2 марта в 18:00 дают фантасмагорию «Ложное солнце» по мотивам повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый», про любовь, которая позволяет оставаться на плаву.
3 марта в 16:00 — спектакль-квест «Я твоя Тень», «не совсем сказка» по пьесе Шварца.
16+/12+
Июльских дней, 21/96
Kedr Livanskiy в Tago)))Mago)))
2 марта в 20:00 откроется портал в эдем электронной музыки, куда вас сопроводит Яна Кедрина, наш рейв-ангел. Наслаждаемся энергетикой каноничного британского техно и меланхолией поп-саунда 90-х.
16+
Красная Слобода, 9А
Музыка из «Гарри Поттер» в «Рекорде»
2 марта в 14:30, 17:00 и 19:00 камерный оркестр «Sonorus» исполнит симфонические темы из саундтреков «Гарри Поттера». Полный набор деревянных и медных духовых, струнно-смычковых и прочих максимально фактурно передадут атмосферу истории «мальчика, который выжил».
16+
Пискунова, 11/7
«Станция Метро Горьковская» в секретном месте
2 марта непонятно где и во сколько промо-команда проведет локальное мероприятие в рамках серии закрытых вечеринок. В лайнапе вся «подземка» с новым сетапом и серьезными планами на субботний вечер. Точное время и адрес придет после регистрации.
18+
|Подробности ищите в социальных сетях «Станции Метро Горьковской»
Книжный фримаркет в «Клубе»
3 марта с 16:00 можно будет освободить свои полки от прочитанного и заполнить их новыми книгами. Организаторы просят не приносить разваливающийся хлам, поэтому без ветоши и древних манускриптов на эльфийском, пожалуйста.
0+
Варварская, 32
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив редакции
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