Выходные в компании «Биртмана», Моцарта и Славы КПСС

1, 2 марта в 19:00 и 3 марта в 17:00 — премьера оперы Моцарта «Похищение из сераля» в постановке Екатерины Одеговой: о свободе, любви и верности. В премьерный день, в 17:30 пройдет лекция, на которой расскажут о том, что в 18 веке опера была инструментом большой политики и медийного влияния.

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