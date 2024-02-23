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Уикенд

Монументализм в Пакгаузах, важность черного, космо-йога: все про эти выходные в Нижнем

Для тех, кто любит побрутальнее, помедленнее, покрасивее, поисторичнее, похудожественнее, порасслабленнее, поспортивнее.

23.02 | 24.02 | 25.02

23 февраля

DJ M.E.G. в Milo Club

23 февраля в 23:00 ветеран диджеинга будет повышать уровень тестостерона в воздухе и командовать танцполом. Также в программе: конфетти из черной икры и дым с запахом трюфеля. В общем, все, что и должно быть на сейшенах уважаемого Эдуарда Георгиевича.

18+

Зеленский съезд, 8

  

Фотовыставка «Бразилия рубежа 19–20 веков» в Русском музее фотографии

С 21 февраля по 17 марта есть уникальная возможность посетить Бразилию позапрошлого столетия, не прибегая к помощи Марти Макфлая. На выставке представлены уникальные работы Марка Ферреса, которого считают одним из величайших фотографов своего времени.

0+

Пискунова, 9А

  

Выставка «Размышления художника» в Пакгаузах

С 21 февраля по 14 апреля проходит ретроспективная выставка московского художника-монументалиста Ивана Лубенникова, который в своих произведениях стирает грань между вечным и современностью. Экспонируется сразу 79 произведений о русскости и народности в культуре.

16+

Стрелка, 21И

  

24 февраля

Чемпионат по скейтбордингу в «Горадроме»

24 февраля с 11:00 в спортивном пространстве под трамплином будут проводить областной турнир по скейтбордингу. В программе женские/мужские соревнования и паблик-ток. Пересматриваем Mid 90’s, хватаем доску и бегом тренировать свои олли и нолли.

0+

Наб. Гребного канала, 108Г

  

Йога в «Планетарии 1»

24 февраля в 19:00 на медитативном и неспешном занятии по хатхе-йоге преисполняемся космически, сливаясь с бесконечным и вечным под необъятным звездным небом.

12+

Проспект Гагарина, 35

  

Этно-фьюжн концерт в «Рекорде»

24 февраля в 19:00 счетчик гостеприимства и радушия будет зашкаливать, слушаем авторский армянский фолк от ярчайшего джазового пианиста Тони Карапетяна.

16+

Пискунова, 11/7

  

25 февраля

Лекция «Символика цвета. Черный» в НГХМ

Просвещаемся по-черному. 25 февраля в 14:00 на лекции о символике черного цвета можно будет узнать о метафоричности черного в живописи и выяснить, что это необязательно цвет траура.

12+

Верхне-Волжская наб., 3

  

Концерт «Сны Миядзаки» в DKRT

25 февраля в 20:00 слушаем саундтреки из культовых мультфильмов Хаяо Миядзаки в исполнении оркестра Alta Musica. В программе: мелодии из «Ходячего замка», «Навсикая из долины ветров», «Унесенных призраками», «Моего соседа Тоторо». Настоящий восторг для фанатов японского гения.

6+

Большая Покровская, 18

  

Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив редакции

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