Монументализм в Пакгаузах, важность черного, космо-йога: все про эти выходные в Нижнем

23 февраля в 23:00 ветеран диджеинга будет повышать уровень тестостерона в воздухе и командовать танцполом. Также в программе: конфетти из черной икры и дым с запахом трюфеля. В общем, все, что и должно быть на сейшенах уважаемого Эдуарда Георгиевича.

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