Монументализм в Пакгаузах, важность черного, космо-йога: все про эти выходные в Нижнем

Для тех, кто любит побрутальнее, помедленнее, покрасивее, поисторичнее, похудожественнее, порасслабленнее, поспортивнее.
DJ M.E.G. в Milo Club
23 февраля в 23:00 ветеран диджеинга будет повышать уровень тестостерона в воздухе и командовать танцполом. Также в программе: конфетти из черной икры и дым с запахом трюфеля. В общем, все, что и должно быть на сейшенах уважаемого Эдуарда Георгиевича.
18+
Зеленский съезд, 8
Фотовыставка «Бразилия рубежа 19–20 веков» в Русском музее фотографии
С 21 февраля по 17 марта есть уникальная возможность посетить Бразилию позапрошлого столетия, не прибегая к помощи Марти Макфлая. На выставке представлены уникальные работы Марка Ферреса, которого считают одним из величайших фотографов своего времени.
0+
Пискунова, 9А
Выставка «Размышления художника» в Пакгаузах
С 21 февраля по 14 апреля проходит ретроспективная выставка московского художника-монументалиста Ивана Лубенникова, который в своих произведениях стирает грань между вечным и современностью. Экспонируется сразу 79 произведений о русскости и народности в культуре.
16+
Стрелка, 21И
Чемпионат по скейтбордингу в «Горадроме»
24 февраля с 11:00 в спортивном пространстве под трамплином будут проводить областной турнир по скейтбордингу. В программе женские/мужские соревнования и паблик-ток. Пересматриваем Mid 90’s, хватаем доску и бегом тренировать свои олли и нолли.
0+
Наб. Гребного канала, 108Г
Йога в «Планетарии 1»
24 февраля в 19:00 на медитативном и неспешном занятии по хатхе-йоге преисполняемся космически, сливаясь с бесконечным и вечным под необъятным звездным небом.
12+
Проспект Гагарина, 35
Этно-фьюжн концерт в «Рекорде»
24 февраля в 19:00 счетчик гостеприимства и радушия будет зашкаливать, слушаем авторский армянский фолк от ярчайшего джазового пианиста Тони Карапетяна.
16+
Пискунова, 11/7
Лекция «Символика цвета. Черный» в НГХМ
Просвещаемся по-черному. 25 февраля в 14:00 на лекции о символике черного цвета можно будет узнать о метафоричности черного в живописи и выяснить, что это необязательно цвет траура.
12+
Верхне-Волжская наб., 3
Концерт «Сны Миядзаки» в DKRT
25 февраля в 20:00 слушаем саундтреки из культовых мультфильмов Хаяо Миядзаки в исполнении оркестра Alta Musica. В программе: мелодии из «Ходячего замка», «Навсикая из долины ветров», «Унесенных призраками», «Моего соседа Тоторо». Настоящий восторг для фанатов японского гения.
6+
Большая Покровская, 18
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив редакции
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