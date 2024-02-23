Гуляем по «Заповедным кварталам» в длинный уикенд

Впереди — длинный уикенд. В эти выходные команда проекта закрывает зимний сезон в квартале церкви Трех Святителей. По этому поводу они собрали отличную программу атмосферных прогулок с посещением старинного дома, угощениями и напитками, квестом, и погружением в историю города.