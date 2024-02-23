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Уикенд

Гуляем по «Заповедным кварталам» в длинный уикенд

Впереди — длинный уикенд. В эти выходные команда проекта закрывает зимний сезон в квартале церкви Трех Святителей. По этому поводу они собрали отличную программу атмосферных прогулок с посещением старинного дома, угощениями и напитками, квестом, и погружением в историю города. 

 

22 — 25 февраля

 

Место: улица Короленко, 18

 

В программе:

 

23 февраля, пятница

  • 13:30 — обзорная экскурсия «Заповедные кварталы. Первый взгляд» 6+
  • 14:00 — историческая экскурсия «Праздность и безделье в 19 веке» 18+
  • 16:00 — интерактивная экскурсия «Упоительные истории квартала» 18+

24 февраля, суббота

  • 10:30 — историческая экскурсия «Жизнь замечательных людей в одном квартале» 12+
  • 12:00 — историческая экскурсия «Изнанок Трехсвятского квартала» 18+
  • 14:30 — историческая экскурсия «Праздность и безделье в 19 веке» 18+
  • 16:00 — интерактивный детский квест «Портал в квартал» 6+

25 февраля, воскресенье

  • 11:00 — обзорная экскурсия «Заповедные кварталы. Первый взгляд» 6+

 

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Фото: архив редакции

 

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