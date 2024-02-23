Гуляем по «Заповедным кварталам» в длинный уикенд

Впереди — длинный уикенд. В эти выходные команда проекта закрывает зимний сезон в квартале церкви Трех Святителей. По этому поводу они собрали отличную программу атмосферных прогулок с посещением старинного дома, угощениями и напитками, квестом, и погружением в историю города.
22 — 25 февраля
Место: улица Короленко, 18
В программе:
23 февраля, пятница
- 13:30 — обзорная экскурсия «Заповедные кварталы. Первый взгляд» 6+
- 14:00 — историческая экскурсия «Праздность и безделье в 19 веке» 18+
- 16:00 — интерактивная экскурсия «Упоительные истории квартала» 18+
24 февраля, суббота
- 10:30 — историческая экскурсия «Жизнь замечательных людей в одном квартале» 12+
- 12:00 — историческая экскурсия «Изнанок Трехсвятского квартала» 18+
- 14:30 — историческая экскурсия «Праздность и безделье в 19 веке» 18+
- 16:00 — интерактивный детский квест «Портал в квартал» 6+
25 февраля, воскресенье
- 11:00 — обзорная экскурсия «Заповедные кварталы. Первый взгляд» 6+
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Фото: архив редакции
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