Заседание «Ледокольного клуба» в Нижнем

«Ледокольный клуб» — объединение участников арктических экспедиций к Северному полюсу на «Ледоколе знаний».

На встрече расскажут о главном производителе реакторных установок для действующих и строящихся атомных ледоколов России — ОКБМ Африкантов.

А еще будет работать выставка фотографий капитана атомного ледокола «Арктика: свидание с вечностью». Также проведут мастер-класс и лекторий.

Вход свободный при предварительной регистрации на сайте.

ИЦАЭ (ул. Семашко, 7б)

12+









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Фото: unsplash