Заседание «Ледокольного клуба» в Нижнем

Первая встреча любителей Арктики и ледоколов пройдет в Нижнем 12 декабря. В программе — фотовыставка капитана атомного ледокола, виртуальная экскурсия по отраслевому предприятию, лекция от инженера-конструктора и мастер-класс об экологичном производстве.
«Ледокольный клуб» — объединение участников арктических экспедиций к Северному полюсу на «Ледоколе знаний».
На встрече расскажут о главном производителе реакторных установок для действующих и строящихся атомных ледоколов России — ОКБМ Африкантов.
А еще будет работать выставка фотографий капитана атомного ледокола «Арктика: свидание с вечностью». Также проведут мастер-класс и лекторий.
Вход свободный при предварительной регистрации на сайте.
ИЦАЭ (ул. Семашко, 7б)
12+
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Фото: unsplash
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