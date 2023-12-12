18+
  • Развлечения
  • Уикенд
  • News
Уикенд

Заседание «Ледокольного клуба» в Нижнем

Первая встреча любителей Арктики и ледоколов пройдет в Нижнем 12 декабря. В программе — фотовыставка капитана атомного ледокола, виртуальная экскурсия по отраслевому предприятию, лекция от инженера-конструктора и мастер-класс об экологичном производстве.

 

«Ледокольный клуб» — объединение участников арктических экспедиций к Северному полюсу на «Ледоколе знаний».

На встрече расскажут о главном производителе реакторных установок для действующих и строящихся атомных ледоколов России — ОКБМ Африкантов.

А еще будет работать выставка фотографий капитана атомного ледокола «Арктика: свидание с вечностью». Также проведут мастер-класс и лекторий.

Вход свободный при предварительной регистрации на сайте.

ИЦАЭ (ул. Семашко, 7б)
  

12+




 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: