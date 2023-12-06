Аудиовизуальная выставка, ярмарка и мастер-классы: новогодняя программа в «Заповедных кварталах»

17 декабря зрители впервые увидят камерный гастро-спектакль «Квартиранты».

Гости спектакля окажутся в гостиной жильцов усадьбы, которые каждый вечер встречаются за чашкой чая, чтобы обсудить новости: почитают свежий номер «Нижегородского листка» за 1911 год, попробуют угощения и обсудят «новости».

12+

Юные исследователи кварталов могут отправиться на спектакль «Помощники почтальона». В этой роли им предстоит передать письма, подарки и открытки затерявшимся во времени адресатам.

Премьера — 17 декабря.

6+

23 декабря в окнах расселенных домов откроется аудиовизуальная выставка «Соседи» со световыми инсталляциями и предметами, повествующими историю бывших жильцов: художников, фотографов и букинистов.

25 декабря в 18:00 в Студеном квартале нижегородцы встретят католическое Рождество. В храме пройдет органный концерт, а в саду усадьбы Щелокова — выступление камерного хора при свечах и чаепитие из самовара с угощениями.

Также в программе:

17 декабря — премьера новой театрализованной программы «Помощники почтальона», 6+

17 декабря-8 января — новогодние экскурсии и спектакли в Студеном и Трехсвятском кварталах с чаепитием из самовара и баранками

23-30 декабря — Рождественская ярмарка и мастер-классы для всей семьи , 0+

25 декабря — Рождественский вечер в Студеном квартале, 0+







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Фото: фотобанк