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Основательница проекта «Угол» расскажет о помощи бездомным животным

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Уже сегодня, 28 ноября, в Нижнем пройдет программа «Пушистый атом». Участники узнают о происхождении кошек, их эволюционном пути и уникальной адаптации к окружающей среде. Также команда расскажет, факты о различных породах кошек, их поведении, особенностях и о том, как они стали любимыми домашними питомцами человека.

 

В программе:

  • документальный фильм о кошках
  • лекция от Олеси Филатовой, основатель проекта «Угол», расскажет о помощи бездомным животным и проведет мастер-класс по уходу и общению с ними.
  • викторина про животных

Вход свободный, необходима регистрация.

ИЦАЭ, ул. Семашко, 7б
  

Начало в 18:00.

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Фото: unsplash

 

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