Основательница проекта «Угол» расскажет о помощи бездомным животным

Уже сегодня, 28 ноября, в Нижнем пройдет программа «Пушистый атом». Участники узнают о происхождении кошек, их эволюционном пути и уникальной адаптации к окружающей среде. Также команда расскажет, факты о различных породах кошек, их поведении, особенностях и о том, как они стали любимыми домашними питомцами человека.