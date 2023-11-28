Основательница проекта «Угол» расскажет о помощи бездомным животным

Уже сегодня, 28 ноября, в Нижнем пройдет программа «Пушистый атом». Участники узнают о происхождении кошек, их эволюционном пути и уникальной адаптации к окружающей среде. Также команда расскажет, факты о различных породах кошек, их поведении, особенностях и о том, как они стали любимыми домашними питомцами человека.
В программе:
- документальный фильм о кошках
- лекция от Олеси Филатовой, основатель проекта «Угол», расскажет о помощи бездомным животным и проведет мастер-класс по уходу и общению с ними.
- викторина про животных
Вход свободный, необходима регистрация.
ИЦАЭ, ул. Семашко, 7б
Начало в 18:00.
12+
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Фото: unsplash
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