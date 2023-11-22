18+
  • Развлечения
  • Уикенд
  • News
Уикенд

Новогодние открытки: открылась новая выставка в Нижегородской Ленинке

Поделиться:

Выставка новогодней советской рисованной открытки 1950-1980-х годов открылась в читальном зале отдела редких книг и рукописей Нижегородской Ленинки.

 

На выставке представлено более 100 открыток, над созданием которых трудились художники. Владимир Зарубин — советский и российский художник-мультипликатор. Алексей Исаков — его работы признаны шедеврами анималистической живописи. Лидия Манилова — классик почтовой открытки. Александр Голубев — иллюстратор детских книг и многолетний сотрудник журнала «Веселые картинки».

Выставка «С Новым годом: советская рисованная открытка 1950-1980-х годов» будет работать до 31 декабря 2023 года.

ул. Варварская, д. 3, Нижний Новгород
  

 

12+



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: