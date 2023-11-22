Новогодние открытки: открылась новая выставка в Нижегородской Ленинке

Выставка новогодней советской рисованной открытки 1950-1980-х годов открылась в читальном зале отдела редких книг и рукописей Нижегородской Ленинки.
На выставке представлено более 100 открыток, над созданием которых трудились художники. Владимир Зарубин — советский и российский художник-мультипликатор. Алексей Исаков — его работы признаны шедеврами анималистической живописи. Лидия Манилова — классик почтовой открытки. Александр Голубев — иллюстратор детских книг и многолетний сотрудник журнала «Веселые картинки».
Выставка «С Новым годом: советская рисованная открытка 1950-1980-х годов» будет работать до 31 декабря 2023 года.
|ул. Варварская, д. 3, Нижний Новгород
12+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив редакции
Комментарии (0)