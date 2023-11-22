Новогодние открытки: открылась новая выставка в Нижегородской Ленинке

На выставке представлено более 100 открыток, над созданием которых трудились художники. Владимир Зарубин — советский и российский художник-мультипликатор. Алексей Исаков — его работы признаны шедеврами анималистической живописи. Лидия Манилова — классик почтовой открытки. Александр Голубев — иллюстратор детских книг и многолетний сотрудник журнала «Веселые картинки».

Выставка «С Новым годом: советская рисованная открытка 1950-1980-х годов» будет работать до 31 декабря 2023 года.

ул. Варварская, д. 3, Нижний Новгород

12+







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Фото: архив редакции