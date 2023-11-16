Иммерсивные «Сказки декабря» в Нижнем: рассказываем, как попасть

13 декабря в здании Дворянского собрания пройдет иммерсивный проект «Сказки декабря». В историческом здании гости смогут посетить сразу несколько площадок.
В колонном и круглом залах можно будет послушать живое исполнение романсов рубежа XIX-XX веков, оказаться на настоящем балу, поиграть в шахматы или карты, научиться искусству сабража и пройти мастер-класс по дореволюционной грамматике.
Участники мероприятия узнают об архитектурных особенностях здания Дворянского собрания: увидят сохранившийся паркет и испытают на себе секрет акустики круглого зала.
Для большего погружения в атмосферу старого города гостям предлагается прийти в костюмах, стилизованных под конец XIX – начало XX веков.
Иммерсивное мероприятие «Сказки декабря» пройдет с 17:00 до 21:00.
улица Большая Покровская, 18
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Фото: архив редакции
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