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Иммерсивные «Сказки декабря» в Нижнем: рассказываем, как попасть

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13 декабря в здании Дворянского собрания пройдет иммерсивный проект «Сказки декабря». В историческом здании гости смогут посетить сразу несколько площадок.

 

В колонном и круглом залах можно будет послушать живое исполнение романсов рубежа XIX-XX веков, оказаться на настоящем балу, поиграть в шахматы или карты, научиться искусству сабража и пройти мастер-класс по дореволюционной грамматике.

Участники мероприятия узнают об архитектурных особенностях здания Дворянского собрания: увидят сохранившийся паркет и испытают на себе секрет акустики круглого зала.

Для большего погружения в атмосферу старого города гостям предлагается прийти в костюмах, стилизованных под конец XIX – начало XX веков.

Иммерсивное мероприятие «Сказки декабря» пройдет с 17:00 до 21:00.

улица Большая Покровская, 18
  

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Фото: архив редакции

 

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