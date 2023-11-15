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Поезд Деда Мороза в Нижнем

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29 декабря в Нижний приедут Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои на ретропоезде. В нем можно найти приемную, вагон для игр, фотокупе, лавку с подарками, вагон-ресторан и кукольный театр. Кстати, 29 декабря поезд прибудет в Дзержинск, а 28 — в Арзамас. Рассказываем, как прийти за новогодним чудом.

 

Перед прибытием откроется праздник в холле вокзала, а чтобы попасть в поезд, есть несколько вариантов:

  • билет в «Передвижную резиденцию Деда Мороза»: в него входит анимационная программа, встреча с Дедом Морозом, подарок, чаепитие и открытка
  • билет в вагон с «Кукольным театром»: в него входит 45-минутный спектакль, подарок и видеопоздравление от зимнего волшебника.

Подробности проекта можно на сайте РЖД.

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Фото: unsplash

 

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