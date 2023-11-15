Поезд Деда Мороза в Нижнем

29 декабря в Нижний приедут Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои на ретропоезде. В нем можно найти приемную, вагон для игр, фотокупе, лавку с подарками, вагон-ресторан и кукольный театр. Кстати, 29 декабря поезд прибудет в Дзержинск, а 28 — в Арзамас. Рассказываем, как прийти за новогодним чудом.