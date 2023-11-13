Лена Лисица проведет авторскую экскурсию: покажет стрит-арт в «Заповедных кварталах»

«Заповедные кварталы» — одна из точек сосредоточения уличного искусства, где многие работы тесно связаны с историей домов и людей, архитектурой, символами и средой.

Вместе с художницей участники изучат яркий самобытный язык местных художников, объекты и рисунки на домах. Увидят, как старинная усадьба, памятник природы, католический храм и стрит-арт уживаются в одном квартале, и найдут новое в уже знакомых местах.

В программе:

атмосферная прогулка по Студеному кварталу с художницей Леной Лисицей

знакомство с символами, архитектурой и погружение в историю старинного квартала

исследование работ уличных художников

Старт экскурсии: От бывшего музея интеллигенции, М.Горького 125

Первая экскурсия пройдет 18 ноября.

6+







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив редакции