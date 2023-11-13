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Лена Лисица проведет авторскую экскурсию: покажет стрит-арт в «Заповедных кварталах»

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18 ноября «Заповедные кварталы» запускают новую экскурсионную программу, посвященную стрит-арту. Художница, райтер и резидент студии «Тихая» Лена Лисица приготовила продолжение прогулки по уличному искусству «Стрит-арт. Символы. История».

 

«Заповедные кварталы» — одна из точек сосредоточения уличного искусства, где многие работы тесно связаны с историей домов и людей, архитектурой, символами и средой.

Вместе с художницей участники изучат яркий самобытный язык местных художников, объекты и рисунки на домах. Увидят, как старинная усадьба, памятник природы, католический храм и стрит-арт уживаются в одном квартале, и найдут новое в уже знакомых местах.

В программе:

  • атмосферная прогулка по Студеному кварталу с художницей Леной Лисицей
  • знакомство с символами, архитектурой и погружение в историю старинного квартала
  • исследование работ уличных художников
Старт экскурсии: От бывшего музея интеллигенции, М.Горького 125
  

Первая экскурсия пройдет 18 ноября.

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Фото: архив редакции

 

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