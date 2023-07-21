Фестиваль искусства «Эковолна»

В дни проведения фестиваля в галерее «Луна» пройдет выставка «Эковолна». Авторы работ: Сергей Кожуховский, Елизавета Козырь, Антон Прохоров, Андрей Алексеенко и другие.

29 июля с 13:00 до 18:00 пройдет городской экопраздник в парке «Швейцария». Здесь откроется выставка картин, арт-объектов, инсталляция, иммерсивный спектакль, а еще покажут документальный фильм.

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Фото: unsplash