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Гиды-координаторы теперь работают в кремле

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В Нижегородском кремле начали свою работу гиды-координаторы. Они будут осматривать площадки: Нижегородский кремль, Кремлевский бульвар и Чкаловскую лестницу и контролировать соблюдение порядка.

 

Гиды-координаторы расскажут туристам и горожанам о том, какие объекты находятся на территории крепости, где находится та или иная достопримечательность, какие мероприятия сейчас проходят, где можно купить билеты.

Кроме того, гиды будут координировать гостей и работать с группами. Они могут провести и экскурсию для детей и взрослых, так как имеют профессиональное образование.

Также гиды-координаторы будут следить за порядком, осматривать территорию и контролировать соблюдение правил посещения Кремля.

По данным управления, за 6 месяцев этого года Нижегородский кремль посетило уже более 6,5 миллиона человек, что в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года.


 

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Фото: фотобанк

 

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