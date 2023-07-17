Гиды-координаторы теперь работают в кремле

Гиды-координаторы расскажут туристам и горожанам о том, какие объекты находятся на территории крепости, где находится та или иная достопримечательность, какие мероприятия сейчас проходят, где можно купить билеты.

Кроме того, гиды будут координировать гостей и работать с группами. Они могут провести и экскурсию для детей и взрослых, так как имеют профессиональное образование.

Также гиды-координаторы будут следить за порядком, осматривать территорию и контролировать соблюдение правил посещения Кремля.

По данным управления, за 6 месяцев этого года Нижегородский кремль посетило уже более 6,5 миллиона человек, что в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года.





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Фото: фотобанк