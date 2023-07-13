Программа в «Заповедных кварталах»

В эти выходные на территорию «Заповедных кварталах» возвращается волшебный дворник Савелий, а Антон Шапко проведет большую прогулку от площади Минина до квартала. А еще 15 июля откроется киноклуб в усадебном саду.
Расписание программ:
14 июля:
- 17:00 – Семейный игровой спектакль-квест «Обыкновенные сны Савелия. Лето» 6+
- 18:00 – Интерактивная экскурсия «Упоительные истории» 18+
- 18:30 – Аудиоспектакль-променад по городу «17 скетчей о городе» 18+
15 июля:
- 13:00 – Большая прогулка по городу «От фонтана до квартала» 6+
16 июля:
- 11:00 – Аудиоспектакль-променад по городу «17 скетчей о городе» 18+
- 12:00 – Обзорная экскурсия «Заповедные кварталы. Первый взгляд» 6+
- 14:00 – Семейный игровой спектакль-квест «Обыкновенные сны Савелия. Лето» 6+
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Фото: фотобанк
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