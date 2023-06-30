Публикуем программу фестиваля «Горький крафт»

Пятый юбилейный фестиваль крафтовых культур «Горький крафт» пройдет уже в эти выходные 1-2 июля на площадке фудхолла «Порт».
В программе — дегустации редких сортов крафта, закуски и сложносочиненные блюда от ресторанов города, ярмарка ремесленных товаров, лекции, мастер-классы, зоны развлечений и музыкальная программа.
Программа на уличной сцене 1 июля:
- 13:30-14:30 — Jack Daniel’s Time
- 16:00-17:00 — «Заточка»
- 18:00-19:00 — Lascala
- 20:00-21:30 — «Ундервуд»
Лектории первого дня:
- 14:00-14:30 — «15 глупейших мифов о пенном»
- 14:45-15:15 — «Традиционный сидр — что это и как найти на полках»
- 15:30-16:00 — «Как открыть свой магазин и не умереть»
Программа на уличной сцене 2 июля:
- 14:00-14:30 — Vsemprivet
- 16:00-17:00 — «Комсомольск»
- 18:00-19:00 — «Казускома»
- 20:00-21:30 — Эмир Кустурица и The no smoking Orchestra
Лектории второго дня:
- 14:45-15:15 — «Лекция о бельгийских сортах пивоварен»
- 15:30-16:00 — «Пенные 2023-2024»
18+
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Фото: архив редакции (Анастасия Волкова)
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