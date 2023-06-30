Публикуем программу фестиваля «Горький крафт»

В программе — дегустации редких сортов крафта, закуски и сложносочиненные блюда от ресторанов города, ярмарка ремесленных товаров, лекции, мастер-классы, зоны развлечений и музыкальная программа.

Программа на уличной сцене 1 июля:

13:30-14:30 — Jack Daniel’s Time

16:00-17:00 — «Заточка»

18:00-19:00 — Lascala

20:00-21:30 — «Ундервуд»

Лектории первого дня:

14:00-14:30 — «15 глупейших мифов о пенном»

14:45-15:15 — «Традиционный сидр — что это и как найти на полках»

15:30-16:00 — «Как открыть свой магазин и не умереть»

Программа на уличной сцене 2 июля:

14:00-14:30 — Vsemprivet

16:00-17:00 — «Комсомольск»

18:00-19:00 — «Казускома»

20:00-21:30 — Эмир Кустурица и The no smoking Orchestra

Лектории второго дня:

14:45-15:15 — «Лекция о бельгийских сортах пивоварен»

15:30-16:00 — «Пенные 2023-2024»

18+

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Фото: архив редакции (Анастасия Волкова)