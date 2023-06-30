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Активности в МЕГЕ

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В ТЦ «МЕГА» каждые выходные (до 16 июля) будут проходить активности: аниматоры, детские шоу и аквагрим.

 

Расписание:

  • 14:00–17:00 — аниматоры для детей
  • 17:00–18:00 — дискотека, шоу мыльных пузырей и аквагрим
  • 14:00–18:00 — мороженое за чек от 1000 рублей

А еще здесь можно поиграть в бадминтон, настольный теннис, фрисби, дартс и запустить воздушного змея — инвентарь выдают бесплатно.

Подробности можно узнать на сайте торгового центра.

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Фото: предоставлено организаторами

 

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