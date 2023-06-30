Активности в МЕГЕ

В ТЦ «МЕГА» каждые выходные (до 16 июля) будут проходить активности: аниматоры, детские шоу и аквагрим.
Расписание:
- 14:00–17:00 — аниматоры для детей
- 17:00–18:00 — дискотека, шоу мыльных пузырей и аквагрим
- 14:00–18:00 — мороженое за чек от 1000 рублей
А еще здесь можно поиграть в бадминтон, настольный теннис, фрисби, дартс и запустить воздушного змея — инвентарь выдают бесплатно.
Подробности можно узнать на сайте торгового центра.
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Фото: предоставлено организаторами
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