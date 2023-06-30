Активности в МЕГЕ

Расписание:

14:00–17:00 — аниматоры для детей

17:00–18:00 — дискотека, шоу мыльных пузырей и аквагрим

14:00–18:00 — мороженое за чек от 1000 рублей

А еще здесь можно поиграть в бадминтон, настольный теннис, фрисби, дартс и запустить воздушного змея — инвентарь выдают бесплатно.

Подробности можно узнать на сайте торгового центра.

0+

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: предоставлено организаторами