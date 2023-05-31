Семейный фестиваль «Территория спорта» в Нижнем

В рамках фестиваля запланирована работа 15 интерактивных площадок.

Нижегородцы познакомятся с техникой оказания первой помощи, игровыми упражнениями, вспомнят правила дорожного движения и смогут весело провести семейный выходной.

Также на протяжении фестиваля будут работать площадки для детей по рисованию, лепке и настольным играм.

Для участия в фестивале приглашаются семейные команды в составе не менее двух человек: взрослый и ребенок.

Фестиваль откроет серию бесплатных открытых тренировок для семей на базе детского клуба «Восток».





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Фото: unsplash