18+
  • Развлечения
  • Уикенд
  • News
Уикенд

Семейный фестиваль «Территория спорта» в Нижнем

Поделиться:

3 июня с 10:00 до 12:00 в Автозаводском парке пройдет семейный фестиваль «Территория спорта».

 

В рамках фестиваля запланирована работа 15 интерактивных площадок.

Нижегородцы познакомятся с техникой оказания первой помощи, игровыми упражнениями, вспомнят правила дорожного движения и смогут весело провести семейный выходной.

Также на протяжении фестиваля будут работать площадки для детей по рисованию, лепке и настольным играм.

Для участия в фестивале приглашаются семейные команды в составе не менее двух человек: взрослый и ребенок.

Фестиваль откроет серию бесплатных открытых тренировок для семей на базе детского клуба «Восток».


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: