Куда сходить в Нижнем Новгороде. Афиша июньских мероприятий

Театр

Казанова. Ars Vivendi

Новую постановку «Казанова — Ars Vivendi» представляет фонд Сергея Безрукова (который играет главную роль). Приключения итальянца Казановы в холодной России при дворе Екатерины II.

14 июня. Театр оперы и балета им. Пушкина, 16+

Ты где-то рядом…

Танец сближает двух героев постановки (их играют Федор Добронравов и Марина Иванова). Танцуя, они рассказывают историю любви двух немолодых людей, заставляя зрителей смеяться и плакать, сопереживать и радоваться.

13 июня. Юпитер. 12+

Бесприданница

Трагическая история главной героини рассказана языком музыкального театра.

2 июня. ДК «Красное Сормово». 12+

Счастливый день

Еще одна постановка по произведению Островского.

Герои обманывают, влюбляются, попадают в нелепые ситуации и делают это так искренне, что начинаешь проникаться к ним симпатией.

28 июня. Преображение. 12+

Жизнь в стиле танго

Бытовая драма превращается в настоящую и глубокую трагедию не без помощи музыки Астора Пьяццоллы.

25 июня. Преображение. 16+

Концерты

Guf

Guf исполнит как легендарные треки в рамках юбилейного концерта «Город Дорог 15 лет», так и новые песни из альбома.

Всем фанатам группы Centr обязательно быть.

9 июня. Milo Concert Hall. 16+

Рита Дакота

Сейчас она автор и исполнительная трогательных и глубоких песен, услышать которые в живую обязательно стоит, чтобы побывать в той атмосфере, которые дарят концерты Риты.

2 июня. Milo Concert Hall. 16+

Александр Пушной

На концерте Александра можно услышать музыку для любого поколения.

17 июня. Milo Concert Hall. 16+

Агата Кристи — 35 лет

Уникальная программа, созданная специально к юбилею собрала лучшие песни из творческого наследия группы.

24 июня. Milo Concert Hall. 16+

Оркестр CAGMO. Симфония «Король и шут». Программа 1

Михаил «Горшок» Горшенев нередко выступал с оркестром. Поэтому в дань уважения к кумиру агентство «Неоклассика» воплотило его идеи. Песни приобрели новое прочтение в симфонической программе в исполнении оркестра и хора CAGMO.

8 июня. Юпитер. 16+

Для детей

Солдат и ведьма

Постановка по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Огниво».

19 июня. Театр кукол. 6+

Поезд «Магический экспресс»

Магический Экспресс — путешествие на настоящем поезде с полным погружением в тематику волшебного мира.

18 июня. Московский вокзал. 6+

Валентин и Валентина

Спектакль об исследовании первой любви.

17 июня. Зазеркалье. 12+

Мойдодыр

Героиня спектакля Маша, как и все малыши, не любит рано просыпаться в садик, умываться и одеваться. Ее мама, вооружившись книжкой Корнея Чуковского «Мойдодыр» и поддержкой ребят, решила разыграть маленькую дочь, чтобы рассказать ей, как весело и легко можно собраться утром в детский сад.

4 июня. Зазеркалье. 0+

Золотой ключик

Всеми любимая история о волшебном ключике, открывающем потайную дверцу.

12 июня. Театр Кукол. 6+





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Фото: архив пресс-служб