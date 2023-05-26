Куда сходить в Нижнем Новгороде. Афиша июньских мероприятий

Спектакли, концерты и программа для детей. «НН.Собака.ru» полистала Яндекс Афишу и собрала главные мероприятия на июнь.
Театр
Казанова. Ars Vivendi
Новую постановку «Казанова — Ars Vivendi» представляет фонд Сергея Безрукова (который играет главную роль). Приключения итальянца Казановы в холодной России при дворе Екатерины II.
14 июня. Театр оперы и балета им. Пушкина, 16+
Ты где-то рядом…
Танец сближает двух героев постановки (их играют Федор Добронравов и Марина Иванова). Танцуя, они рассказывают историю любви двух немолодых людей, заставляя зрителей смеяться и плакать, сопереживать и радоваться.
13 июня. Юпитер. 12+
Бесприданница
Трагическая история главной героини рассказана языком музыкального театра.
2 июня. ДК «Красное Сормово». 12+
Счастливый день
Еще одна постановка по произведению Островского.
Герои обманывают, влюбляются, попадают в нелепые ситуации и делают это так искренне, что начинаешь проникаться к ним симпатией.
28 июня. Преображение. 12+
Жизнь в стиле танго
Бытовая драма превращается в настоящую и глубокую трагедию не без помощи музыки Астора Пьяццоллы.
25 июня. Преображение. 16+
Концерты
Guf
Guf исполнит как легендарные треки в рамках юбилейного концерта «Город Дорог 15 лет», так и новые песни из альбома.
Всем фанатам группы Centr обязательно быть.
9 июня. Milo Concert Hall. 16+
Рита Дакота
Сейчас она автор и исполнительная трогательных и глубоких песен, услышать которые в живую обязательно стоит, чтобы побывать в той атмосфере, которые дарят концерты Риты.
2 июня. Milo Concert Hall. 16+
Александр Пушной
На концерте Александра можно услышать музыку для любого поколения.
17 июня. Milo Concert Hall. 16+
Агата Кристи — 35 лет
Уникальная программа, созданная специально к юбилею собрала лучшие песни из творческого наследия группы.
24 июня. Milo Concert Hall. 16+
Оркестр CAGMO. Симфония «Король и шут». Программа 1
Михаил «Горшок» Горшенев нередко выступал с оркестром. Поэтому в дань уважения к кумиру агентство «Неоклассика» воплотило его идеи. Песни приобрели новое прочтение в симфонической программе в исполнении оркестра и хора CAGMO.
8 июня. Юпитер. 16+
Для детей
Солдат и ведьма
Постановка по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Огниво».
19 июня. Театр кукол. 6+
Поезд «Магический экспресс»
Магический Экспресс — путешествие на настоящем поезде с полным погружением в тематику волшебного мира.
18 июня. Московский вокзал. 6+
Валентин и Валентина
Спектакль об исследовании первой любви.
17 июня. Зазеркалье. 12+
Мойдодыр
Героиня спектакля Маша, как и все малыши, не любит рано просыпаться в садик, умываться и одеваться. Ее мама, вооружившись книжкой Корнея Чуковского «Мойдодыр» и поддержкой ребят, решила разыграть маленькую дочь, чтобы рассказать ей, как весело и легко можно собраться утром в детский сад.
4 июня. Зазеркалье. 0+
Золотой ключик
Всеми любимая история о волшебном ключике, открывающем потайную дверцу.
12 июня. Театр Кукол. 6+
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Фото: архив пресс-служб
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