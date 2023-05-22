Проект «Всем двором» возвращается в Нижний

В нижегородские дворы возвращается проект «Всем двором». На 38 площадках во всех районах города для жителей пройдут разнообразные мероприятия.
В программе:
- музыкальные выступления нижегородских артистов и ансамблей;
- представители национальных коллективов познакомят нижегородцев со своей культурой, музыкой, хореографией;
- аниматоры проведут для детей и взрослых флешмобы, викторины, мастер-классы на любой вкус;
- в завершении каждого праздника пройдут «Кинодворики» с показом любимых фильмов и мультфильмов.
Первый праздник пройдет уже сегодня, 22 мая, в 18.30 на территории соседского центра #вМесте на улице 40 лет Победы, 6.
За расписанием можно следить на сайте.
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Фото: архив пресс-служб
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