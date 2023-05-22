18+
  • Развлечения
  • Уикенд
  • News
Уикенд

Проект «Всем двором» возвращается в Нижний

Поделиться:

В нижегородские дворы возвращается проект «Всем двором». На 38 площадках во всех районах города для жителей пройдут разнообразные мероприятия.

 

В программе:

  • музыкальные выступления нижегородских артистов и ансамблей;
  • представители национальных коллективов познакомят нижегородцев со своей культурой, музыкой, хореографией;
  • аниматоры проведут для детей и взрослых флешмобы, викторины, мастер-классы на любой вкус;
  • в завершении каждого праздника пройдут «Кинодворики» с показом любимых фильмов и мультфильмов.

Первый праздник пройдет уже сегодня, 22 мая, в 18.30 на территории соседского центра #вМесте на улице 40 лет Победы, 6.

За расписанием можно следить на сайте.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб


 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: