Проект «Всем двором» возвращается в Нижний

В программе:

музыкальные выступления нижегородских артистов и ансамблей;

представители национальных коллективов познакомят нижегородцев со своей культурой, музыкой, хореографией;

аниматоры проведут для детей и взрослых флешмобы, викторины, мастер-классы на любой вкус;

в завершении каждого праздника пройдут «Кинодворики» с показом любимых фильмов и мультфильмов.

Первый праздник пройдет уже сегодня, 22 мая, в 18.30 на территории соседского центра #вМесте на улице 40 лет Победы, 6.

За расписанием можно следить на сайте.

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Фото: архив пресс-служб



