Фестивали культур пройдут в Нижегородской области

Четыре фестиваля национальных культур пройдут в Нижегородской области в 2023 году.
На площадках выступят самобытные исполнители, которые продвигают национальную культуру в Нижегородской области и соседних регионах.
8 июля в поселке Лысая Гора Воротынского округа пройдет фестиваль чувашской культуры «Питрав Пуххи». Поселок находится в живописном месте, где сливаются Волга и Сура.
29 июля откроется фестиваль мордовской культуры «Эрзянь Лисьмапря». Традиционно он проходит в Лукояновском округе, в музее-этнопарке эрзянской культуры рядом с селом Новоселки.
14 октября в районном поселке Тоншаево пройдет фестиваль марийской культуры «Тошто Марий Пайрем».
Дата четвертого фестиваля татарской культуры «Милли Кой» пока неизвестна.
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Фото: архив пресс-служб
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