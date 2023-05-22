Фестивали культур пройдут в Нижегородской области

На площадках выступят самобытные исполнители, которые продвигают национальную культуру в Нижегородской области и соседних регионах.

8 июля в поселке Лысая Гора Воротынского округа пройдет фестиваль чувашской культуры «Питрав Пуххи». Поселок находится в живописном месте, где сливаются Волга и Сура.

29 июля откроется фестиваль мордовской культуры «Эрзянь Лисьмапря». Традиционно он проходит в Лукояновском округе, в музее-этнопарке эрзянской культуры рядом с селом Новоселки.

14 октября в районном поселке Тоншаево пройдет фестиваль марийской культуры «Тошто Марий Пайрем».

Дата четвертого фестиваля татарской культуры «Милли Кой» пока неизвестна.







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Фото: архив пресс-служб