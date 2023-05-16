Ночь музеев в «Заповедных кварталах»

Второй год подряд «Заповедные кварталы» участвуют в акции и готовят специальную программу — или одно большое путешествие по кварталам — с утра и до полуночи.
Команда проекта приготовила шесть оригинальных маршрутов, где гостей ждут интерактивные экскурсии, чаепития с музыкой и поэтический концерт в старинном доме, мастер-классы, прогулки с командой, показ анимации, премьера спектакля-променада «17 скетчей о городе».
Все экскурсии 20 и 21 мая — по специальной цене. В программе есть как платные, так и бесплатные мероприятия.
А полное расписание можно найти на сайте.
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Фото: сообщество кварталов «ВКонтакте»
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