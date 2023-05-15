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День молодежи в Нижнем

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Нижний Новгород станет главной площадкой, которая объединит другие регионы страны 24 июня.

 

В этом году праздник впервые охватит воздушное, водное, наземное и подземное пространства. Программа пройдет в тематическом поезде, на станции метро, на палубе теплохода и даже в самолете.

Главной территорией праздника станет площадь Минина и Пожарского. Там будут интерактивные зоны по разным направлениям — карьера, креатив, добрые дела, маркет от молодых предпринимателей и акселератор «Росмолодежь.Гранты».

Доступ на площадь Минина и Пожарского свободный, по предварительной регистрации до 24 июня. Зарегистрироваться на участие в спецпроектах можно здесь же до 25 мая.

Завершится День молодежи на стадионе «Нижний Новгород».



 

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Фото: Нижний 800

 

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