Цифра дня: у 35% нижегородцев нет денег на отпуск

Среднестатистический нижегородец готов потратить на недельный отдых 46 тысяч рублей. По сравнению с 2022 годом сумма не изменилась.

35% опрошенных нижегородцев сказали, что денег на отпуск у них нет. А большинство респондентов считают, что на идеальное путешествие нужно потратить 157 тысяч рублей на человека.

Средний отпускной бюджет за год вырос во всех городах-миллионниках, кроме Нижнего Новгорода и Омска.

Кроме того, женские запросы скромнее мужских: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше, чем женщинам.







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Фото: unsplash