В «Планетарии 1» расскажут об астрономии в мемах

Астрономия стала неотъемлемой частью мемов. Их создатели используют знакомые планеты и звезды, чтобы создавать комичные образы и идеи. Но мемы позволяют людям изучать и обсуждать научные факты и теории в более доступной и понятной форме.

Сотрудник Нижегородского планетария имени Гречко — Никита Капитанов поделится самыми интересными из них уже сегодня.

Регистрация здесь.

16+

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unspash