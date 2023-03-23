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В «Планетарии 1» расскажут об астрономии в мемах

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Уже сегодня, 23 марта, пройдет лекторий «Астрономия в мемах и Интернет-культуре» в «Планетарии 1».

 

Астрономия стала неотъемлемой частью мемов. Их создатели используют знакомые планеты и звезды, чтобы создавать комичные образы и идеи. Но мемы позволяют людям изучать и обсуждать научные факты и теории в более доступной и понятной форме.

Сотрудник Нижегородского планетария имени Гречко — Никита Капитанов поделится самыми интересными из них уже сегодня.

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Фото: unspash

 

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