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Старейшая обсерватория Нижнего открылась после реставрации

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В Мининском университете после реставрации открылась старейшая обсерватория региона. Ее создали еще в 1927 году.

 

Специалисты восстановили исторический облик башни с большим телескопом, смотровую площадку оснастили современным комплексом с цифровыми камерами и аксессуарами для астрофотографии.

Посетить обсерваторию, планетарий и музей могут все желающие — в планетарии Мининского университета можно увидеть 10 полнокупольных программ.


 

 

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Фото: соцсети

 

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