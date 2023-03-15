Старейшая обсерватория Нижнего открылась после реставрации

В Мининском университете после реставрации открылась старейшая обсерватория региона. Ее создали еще в 1927 году.
Специалисты восстановили исторический облик башни с большим телескопом, смотровую площадку оснастили современным комплексом с цифровыми камерами и аксессуарами для астрофотографии.
Посетить обсерваторию, планетарий и музей могут все желающие — в планетарии Мининского университета можно увидеть 10 полнокупольных программ.
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Фото: соцсети
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