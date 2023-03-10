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Медведи вышли из зимней спячки в «Лимпопо»

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В зоопарке «Лимпопо» из зимней спячки вышли бурые медведи Ляля и Балу. А копытные жители сбросили рога. Первым лишился короны олень Тургун. В общей сложности вес его рогов — более 13,5 килограмм.

 

Медведи провели в спячке около пяти месяцев и до конца еще не проснулись. Но уже выходят погулять на свежем воздухе, посмотреть на солнце и пробуют снег на вкус.

Кроме того, 9 марта один из рогов впервые сбросила самка северного оленя Яська.


 

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Фото: сообщество зоопарка

 

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